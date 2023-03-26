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料理功夫／鮮蝦豆腐蒸蛋

項月華
鮮蝦豆腐蒸蛋
鮮蝦豆腐蒸蛋

鮮蝦與玉子豆腐搭配，蒸製出一盤口感鮮嫩絲滑、營養豐富且低脂低卡的菜肴，不僅深受減肥人士的歡迎，也非常適合老人與孩子們享用。

材料：

玉子豆腐2條、雞蛋2顆、蝦仁12個、青蔥1根(切絲)、清雞湯180毫升。

醃製蝦仁佐料：

鹽1.5克、米酒1/2湯勺、白胡椒粉和玉米澱粉少許。

淋汁料：

鮮味生抽2湯勺、食用油少許。

鮮蝦豆腐蒸蛋食材
鮮蝦豆腐蒸蛋食材

作法：

1.雞蛋2顆打散，加入清雞湯調拌均勻，過篩備用。

2.蝦仁洗淨後擠乾水分，加入鹽、米酒、白胡椒粉和玉米澱粉醃製30分鐘。

鮮蝦豆腐蒸蛋食材
鮮蝦豆腐蒸蛋食材

3.將玉子豆腐切成厚度約1公分的片狀，擺在盤底，並加入2/3調製好的蛋液，剩餘的1/3蛋液備用。

4.蒸鍋水滾後，放入玉子豆腐，中火蒸10分鐘再熄火；在玉子豆腐中間放上蝦仁，並倒入剩餘的蛋液，再用中火蒸6分鐘。

5.取出蒸製好的玉子豆腐，撒上青蔥絲，再淋上鮮味生抽和熱油，一款熱氣騰騰的鮮蝦豆腐蒸蛋就可上桌了。

小叮嚀：

根據個人的喜好，也可以選擇不同的條狀豆腐。

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