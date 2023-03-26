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藝壇／徐國華用水墨交疊人生 左晉透過油畫領悟大自然

伍洸蒔
徐國華作品「風中戰馬」。（紐約畫廊提供）
徐國華作品「風中戰馬」。（紐約畫廊提供）

徐國華 「不擇手段」藝術形式多元

徐國華，1959年生於北京，中央美術學院畢業，藝術形式不拘一格：油畫、水墨畫、漆畫、裝飾畫、焊接藝術和雕塑等，每個領域都有精心之作，徐國華戲言自己是「不擇手段」地做藝術。這次的展出作品主要是水墨畫，包括：《北方的冬天》、《雲海》、《冬雪》、《春天》、《星空》和《記憶》等。徐國華的作品以單純的黑白和交錯而成的灰，或明或暗，或深或淺，或濃或淡，帶給觀賞者不同層次的想像空間。

其中《北方的冬天》，是運用拓印的手法刻畫出岩石的紋理、斷層和棱角，以硬朗的線條體現出北方男子漢的氣概和堅韌不屈的精神。徐國華表示，他特別偏愛畫北方的山，樸實厚重，浩然大氣。

星空浩瀚，銀河無垠，徐國華希望借《星空》傳達，在人生遇到煩惱或迷網時，仰望滿天繁星，忘卻麈囂，用另一種心情去看待事物，必有新的頓悟和感受。

《記憶》則是運用了宣紙的拼貼，以不同深淺色塊交疊而成，徐國華認為每個色塊可視為人生不同的階段，代表著人生經歷的高潮、低谷和智慧的沉澱。

他以黑白的對比加上灰的調和，虛實相生而成自然的人生，是由抽象表達內涵的一幅細緻精品。徐國華認為藝術創作的靈感就是來源於日常生活的點滴積累，不同於色彩鮮明的西方美學，東方美學的含蓄底蘊，更需慢慢深思細品。

徐國華作品「春天」。（紐約畫廊提供）
徐國華作品「春天」。（紐約畫廊提供）

左晉 「感覺畫派」抽象、寫實兼具

左晉，1968年出生於河北，研修於中央美術學院，練就了堅實的繪畫功底。2011移民加拿大，曾任加拿大中華藝術協會主席，現為「楓葉之國」藝術館藝術總監。

左晉極為擅長風景油畫，作品題材廣泛，涵蓋抽象和寫實，被稱為「感覺畫派」。

左晉作品「時光印跡系列」。（紐約畫廊提供）
左晉作品「時光印跡系列」。（紐約畫廊提供）

這次紐約畫展，左晉將帶來他的誠意之作──自然風光系列，當中包括春夏秋冬四季、海和楓樹林。左晉將他對人生的領悟和大自然的讚美，透過亮麗多彩的色調，自由奔放的筆觸，躍然於紙。他認為人生的歷程，恰如春、夏、秋、冬，四季更迭，風姿綽約。用四季來比喻人生，春天的植物充滿無限生機，就像年少歲月燦爛美好；夏天艷陽高照，萬物欣欣向榮，就如滿懷理想的青壯之年，熱情奔放；秋天是收成的季節，碩果累累，也象徵晚年智慧的積累和昇華；冬天靜謐的雪景，閒暇時欣賞雪花緩緩飄落，暮年在寧靜雅緻中完美作結。

左晉畫的海充溢着激情、平靜和神秘的情緒。不論是天色驟變，海浪與礁石相擊時激起的澎湃浪花；或是朝陽初升、夕陽西下，平靜海面上的浪花朵朵；還是月夜星光下，紫色夢幻的粼粼海洋；在他筆下都栩栩如生，令人心馳神往。

左晉作品「時光印跡系列」。（紐約畫廊提供）
左晉作品「時光印跡系列」。（紐約畫廊提供）

楓樹林則表達了活樹與枯木之間生死相依的輪替，見證大自然在生機勃發和悄然而逝之間的傳承，作品中也結合了他對道和哲學的深刻領悟及交相融合。

左晉認為要創作出好的作品，除了在生活中要有敏銳的觀察和感悟，還要結合對藝術堅持不懈的熱情。

畫展資訊

2023年「紐約國際藝術博覽會」(Art Expo NY 2023)將於3月30日至4月2日在紐約36號碼頭南街299號舉行。徐國華和左晉精心挑選的作品將在509和511攤位展示。

藝術愛好者務必前往展覽現場，欣賞這些獨一無二的藝術作品，感受藝術帶給您生活中的力量與激情。

訂票請前往Art Expo NY 2023網站https://tinyurl.com/5n6kxzaz。欲了解更多關於藝術家和作品的介紹，請前往活動策展方紐約畫廊的網站www.nygallery.net

紐約畫廊

紐約畫廊。（紐約畫廊提供）
紐約畫廊。（紐約畫廊提供）

「紐約畫廊」以專業的視角促進中西文化藝術交流，為藝術家提供個性化展示平台，並打開中西方藝術家、收藏家交流的窗口，讓中國藝術家的精品通過「紐約畫廊」躍上國際舞臺，這就是「紐約畫廊」致力的宗旨。

「紐約畫廊」熟悉國際藝術品市場的規則，對國際藝術品的價值與投資具備標準程序的判斷與認證。「紐約畫廊」高品質的展覽在中美藝文界產生頗大的迴響和關注，收藏界和藝文界的朋友隨著雙方的合作需求將更臻緊密。期待優秀的藝術家透過「紐約畫廊」能在國際舞臺上飛得更高，走得更遠。

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