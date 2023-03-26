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封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽

記者顏伶如
男子氣概的文化態度已出現變化，愈來愈多新人籌備婚禮時會討論未來姓氏。（Getty Images）
男子氣概的文化態度已出現變化，愈來愈多新人籌備婚禮時會討論未來姓氏。（Getty Images）

過去幾年，愈來愈多新人揚棄傳統式婚禮，不再邀請專業攝影師，要求參加喜宴賓客配合另類風格的著裝要求(dress codes)，甚至把寵物納入婚禮儀式。某些新婚夫妻則直接挑戰最根深蒂固、橫跨不同文化與區域的悠久傳統：不是新娘冠夫姓，而是新郎冠上妻姓。

莎士比亞曾經寫道：「名字有什麼重要的？玫瑰如果不叫玫瑰難道就不會芳香了嗎？」儘管如此，姓氏對每個人的意義為何、婚後是否保留原本姓氏或冠上配偶姓氏，已成為愈來愈多準新人之間的討論議題。

究竟有多少新婚夫妻加入冠妻姓風潮？賓州州立大學(Pennsylvania State University)社會系榮譽教授薛柏爾(Laurie Scheuble)說，雖然沒有普遍的數據，但如今男子氣概的文化態度已出現變化，民眾對於男女夫妻應該遵守哪些傳統，觀念也逐漸改變。

紐約時報分析，愈來愈多男性開始質疑為何妻子婚後就自動被冠夫姓，某些男性則選擇冠上妻子的姓氏。薛柏爾說，冠妻姓的作法可能引人側目，被認為「大逆不道」，違背數百年來男性應該傳承家族姓氏的社會化傳統。

報導指出，有五名男子就是冠妻姓的實例：

父母的決定 促成改姓動機

1.住在費城的27歲律師助理凱拉米爾(Jason Kramer)說，父母的決定促成了改姓動機。他說，父母決定讓他與弟弟的姓氏是帶有連字符號、結合父母姓氏的「海特勒爾-克列凡斯」(Heitler-Klevans)，為兩人將來結婚預做鋪陳。他表示，距離2020年婚禮一年之前，與妻子海倫‧凱拉米爾((Helen Kramer)對於姓氏有過一番長談，兩人決定以她的姓氏為準，將來兒女也都將以「凱拉米爾」為姓氏，親友對於這個決定大多表示祝福。

名字太普通 妻子不想冠姓

2.住在新澤西州澤西市(Jersey City)，在「史密特未來」(Schmidt Futures)人才機構擔任經理的哈諾(Elías Hanno)說，2018年結婚時與妻子艾蜜莉‧哈諾(Emily Hanno)討論姓氏問題時，妻子覺得她的名字已經非常普通，若冠上他原本姓氏「桑契斯-艾普勒爾」 (Sánchez-Eppler)將變得更加普通。身為西語裔他坦承，某些親戚對於他冠妻姓的作法感到不悅。

發音很好聽 想為岳家傳承

3.住在曼哈頓、43歲瓦倫泰(Josef Valentine)是「硬石酒店」(Hard Rock Hotel)總經理，他與未來妻子泰勒‧瓦倫泰(Taylor Valentine)約會兩次，就下定決心婚後要冠妻姓，因為發音很好聽。

原為捷克姓氏「葛拉茲納爾」(Grznar)的他說，婚前幾年與準岳父岳母關係變得非常密切，因為他們並沒有兒子，能為岳家傳承姓氏也讓他感到欣慰。他說，從小由單親母親撫養長大，對姓氏並沒有感情。

男子氣概的文化態度已出現變化，愈來愈多男性開始質疑為何妻子婚後就自動被冠夫姓，某...
男子氣概的文化態度已出現變化，愈來愈多男性開始質疑為何妻子婚後就自動被冠夫姓，某些男性則選擇冠上妻子的姓氏。（Getty Images）

姊妹冠夫姓 她保留家族姓

4.麻州華特城(Watertown)33歲的男子舒爾曼(Nathan Shulman)是九年級科學老師，原本姓氏為「馬爾高林」(Margolin)。他說，疫情導致婚禮延期，有更多時間討論姓氏問題，曾考慮使用連字符號或用混成詞(portmanteau)，最後敲定用妻子原本有著連字符號姓氏的其中一字做為兩人姓氏。

他說，妻子是家族裡唯一可以讓「舒爾曼」姓氏得以流傳的人，因為姊妹們婚後都冠了夫姓。

婚禮的支票 朋友怕難兌現

5.住在波士頓的28歲男子肯恩(Hunter Kane)原本姓氏為史奈德(Snyder)。他說，與妻子艾希莉‧肯恩(Ashley Kane)籌畫婚禮時，她覺得冠上夫姓的名字不好聽，於是他變冠了妻姓。肯恩說，對於原本的姓氏從來不曾有「非常強烈的聯結感」，與妻子雙親及姊姊關係則都很融洽。

他指出：「我覺得原本姓氏對我來說不太重要，不妨就冠上妻子的姓氏，何況我早就覺得我是他們大家庭的一份子。」他說，2022年婚禮時，親友反應則讓他們覺得有趣，有些賓客忙著更改賀卡上的新郎新娘姓氏，還有賓客擔心送給他們的支票無法兌現。

支票 新澤西州 費城

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