醫師的話／掉髮與吃糖多 有關嗎？

根據克研究顯示，男性35歲以後，大約39%發覺自己掉髮。（Getty Images）

不論男女，掉頭髮令許多人煩惱。特別是男性，頭髮稀少之後，很容易變成禿頭。在美國根據皮膚學會的報導，2021年，掉髮已影響27.5%的男性。隨著年齡的增長，70%的男性多少都會注意到自己有脫髮的現象。而女性大約有40%會注意到頭髮掉落變稀。根據克里夫蘭臨床研究報告，35歲以後，約39%的男性已發覺自己在掉髮了。

頭髮掉落的原因很多。以食物的角度來看，2018年就有研究報告指出，血糖 含量高，會對毛髮產生負面的影響。最近中國清華大學也報導高糖與落髮有密切的關係。

女性梳頭髮時，常會梳下一些掉髮。（Getty Images）

Q1：吃太多的糖，真的會讓頭髮稀疏嗎？

雖然並無太多研究，將高糖的飲食和脫髮聯繫起來，但是專家都知道血糖太高會促進炎症，而且會導致胰島素和雄激素增高，影響毛囊並導致頭髮脫落。2020年也有一份報導認為，高糖飲食引發的局部發炎會造成永久性毛囊的損傷。毛囊受損之後，毛髮變得更細更脆弱，最終不能夠再長出頭髮了。

Q2：還有其他的原因嗎？

根據丹麥哥本哈根的皮膚科研究，認為血液中葡萄糖快速升高會導致幾種激素的過度反應，最顯著的就是胰島素和類固醇。這兩種內分泌都會導致葡萄糖、胰島素、類固醇、腎上腺素、睾丸激素和其他激素水平的不平衡。於是血糖快速變化對髮囊造成直接損害，再來就是會引發遺傳性脫髮毛囊萎縮。

Q3：到底毛囊是靠什麼來生長的呢？

攝取各種顏色的水果和蔬菜，有助頭髮生長，需要。攝取食物的顏色愈多，對頭髮愈好。換句話說，頭髮需要鋅元素、鐵質、維生素D、B、鎂、卵磷脂還有生物素（biotin.)。缺乏這些營養素，毛囊中的細胞就無法正常的發揮功能。

Q4：有哪些食物最能夠幫助頭髮生長呢？

根據美國皮膚科學會的研究，雞蛋是蛋白質和生物素的最主要的來源。其他所有的漿果，像草莓、紅梅、藍莓等都含有抗氧化劑和維生素可以促進頭髮生長。其他菠菜、魚類、紅薯、鱷梨、堅果和種子都有幫助。

Q5：如果我停止吃糖的話，要多久才能把身體中的糖分排出呢？

根據俄亥俄大學醫學 中心的研究，戒糖之後，排出需要三到十天的時間。

Q6：如果停止吃糖，那麼頭髮會多快長回來呢？

俄亥俄州大學醫學中心的報導，一般典型的頭髮生長時間是在四到六周之間。不可忽視的事實是，每根頭髮或者說髮絲的直徑大小沒有辦法改變，毛囊的大小也無法改變。

Q7：怎麼樣可以補充掉落的頭髮呢？

目前實際而有效的治療脫髮的方法是：

1.使用米諾地爾（Rogaine）。這種藥物是塗抹在頭皮上的泡沫或液體。使用三到六個月，確實會重新長出頭髮，只是一旦停止使用，效用也隨之消失。

2.非那雄胺（保法止）。醛內酯，aldactine，這些處方藥必須醫生許可才好口服的藥丸。aldactine對男性激素高的婦女脫髮有幫助。

3.微針滾輪治療。根據美國皮膚病學會，在患者頭皮上使用的帶有數百根細針的滾輪也有效果。

4.植髮。這是手術 治療，外科醫生從頭皮的一部分去除單根毛髮或帶毛髮的皮膚，然後移植到稀疏或禿髮區域。根據美國皮膚病學會的說法，手術需要四到八個小時。

5.富含血小板的血漿。醫生會抽取患者自身一些血液並將其放入離心機中，該機器會從中分離出血漿。然後再將血漿注射到頭皮上脫髮的部位。據美國皮膚病學會稱，整個過程大約需要十分鐘。大多數人每月接受一次治療，持續三個月，隨後每三至六個月接受一次治療。

6.低強度激光治療。美國皮膚病學會研究表明，這種頭皮治療可能有助於以下情況：男性型脫髮、斑禿、化療導致脫髮、頭髮移植後的癒合和頭髮生長。

7.食用含Biotin生物素的食物包括內臟、蛋、魚、肉、種子、堅果和某些蔬菜，如紅薯。

一般來說經常吃甜食，糖分過多會使皮脂分泌增加，皮膚也會變得比較油膩，最普通的現象就是容易產生青春痘、當然也會有脂漏性頭皮炎，跟著來的就是頭皮屑增加等症狀。因此掉頭髮者，尤其要減少糖分的食物。另外不只是甜食，吃辛辣刺激和高油脂的食物，對頭髮品質也是有影響的。（作者為大華府地區執業醫師）