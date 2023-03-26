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說實話／海鮮店 不賣新鮮賣什麼？

周靜芝
Legal Sea Foods。（取自臉書@Legal Sea Foods）
Legal Sea Foods。（取自臉書@Legal Sea Foods）

「新鮮」對食物來說十分重要，在海鮮方面尤其如此。雖然像「有機」、「素食」或「無大豆」這樣的名詞，只有在食品獲得認證時才能使用，但「新鮮」則似乎沒有一個公定的標準。對海鮮連鎖餐廳來說尤其如此，「新鮮」有時代表在最新鮮的時候迅速冷凍，或者是當天從海裡捕撈上岸的。

由於食物是否新鮮，很難透過餐廳的宣傳文字來獲得保證，美食網站Eat This, Not That！出馬調查了市面上以海鮮為號召的連鎖餐廳，以弄清哪些確實提供了最新鮮的海鮮。Eat This, Not That！表示，雖然有些餐廳中使用部分冷凍海鮮，但它們在特定價位上提供消費者最新鮮的選擇，令人耳目一新。

1. Legal Sea Foods

Legal Sea Foods將該餐廳描述為「新鮮的狂熱追求者」，這也是他們宣稱的採購原則。該連鎖餐廳表示，他們的海鮮是以兩種方式捕獲的，不是採用「釣魚」方式、魚在靠岸前不久才被拖上船，便是由白天出海、晚上即返航的船東提供魚穫。消費者可以在該連鎖店的二十幾家分店中享受新鮮海鮮，其中大部分位於波士頓

Chart House海鮮餐廳。（取自Chart House）
Chart House海鮮餐廳。（取自Chart House）

2. Chart House

Chart House是一家高檔的海鮮休閒餐廳，以提供新鮮食品為最高原則。Chart House最大的優勢是餐廳的位置，24家分店全都位於水岸邊。另外，由於該連鎖餐廳每天只提供最新鮮的魚，所以會根據每天的供應情況隨時調整菜單，這對消費來說是一件好事。該餐廳在美國數個城市設有分店，從東岸到西岸，尤其是東部沿海，從北到南都有。

Truluck's海鮮餐廳。（取自Yelp@Jonathan M. ）
Truluck's海鮮餐廳。（取自[email protected] M. ）

3. Truluck's

這個小規模的連鎖餐廳目前僅有10家店，而且大部分在德州，少數在佛羅里達，還有一家在華盛頓特區。如果想吃到最新鮮的石蟹，去這家就沒錯，但只有在10月15日至5月間才吃得到。該餐廳只在佛羅里達的石蟹季節提供新鮮蟹腳，其他時間螃蟹在菜單上是看不到的，因為這裡只提供最新鮮的海鮮，絕不在捕穫後24小時內冷凍。即使沒有石蟹，依然可以在這家小連鎖店嘗到很多其他的美味海鮮，從蟹餅、龍蝦湯，到芝麻烤鮪魚、挪威鮭魚。

Bonefish Grill海鮮餐廳。（取自Shutterstock）
Bonefish Grill海鮮餐廳。（取自Shutterstock）

4. Bonefish Grill

在Bonefish Grill餐廳吃到的海鮮，並非全是真正的「新鮮」，但這家高檔連鎖店還是盡了最大努力，即使宣稱「從不冷凍」。他們的介紹文字是這樣寫的：Bonefish Grill專門提供來自世界各地的新鮮魚獲，並全由人工宰殺。雖然「市場新鮮」(market fresh) 並不排除魚被捕獲後立即冷凍，但它確實保證消費者可嚐到最新鮮的魚。

該連鎖餐廳還提供新鮮的季節性食品，如冬季的佛羅里達石蟹、春季的馬里蘭藍蟹，以及夏季來自西海岸的石斑魚，喜愛吃海鮮的饕客可以在該餐廳180家連鎖店找到最新鮮的當令食物。

紅龍蝦海鮮餐廳。（取自Shutterstock）
紅龍蝦海鮮餐廳。（取自Shutterstock）

5. 紅龍蝦(Red Lobster)

信不信由你，這家休閒而實惠的連鎖餐廳確實在660多家分店提供了相對新鮮的海鮮。根據該餐廳網站上「常見問題」的說明，「雖然有些海鮮是從水裡直接送到餐廳，新鮮且從不冷凍，但其他海鮮是在漁船上或在碼頭邊立即冷凍，以保持最佳的品質和新鮮度。正是因為我們的一些海產品是在捕撈現場進行速凍，所以才能全年提供最高品質的海鮮」。更重要的是，龍蝦真的是在現場飼養，直到在烹煮前被人道宰殺。

石斑魚海鮮燒烤店。（取自Yelp@Jason B. ）
石斑魚海鮮燒烤店。（取自[email protected] B. ）

6. 石斑魚海鮮燒烤店(Rockfish Seafood & Grill)

如果住在德州、想吃新鮮海鮮時，很幸運可以找到Rockfish Seafood & Grill這樣的餐廳。根據該公司網站，20年來從海鮮到牛排，Rockfish一直致力提供「新鮮食材」。此外，該連鎖餐廳幾乎所有的菜餚都是在自家廚房烹煮的。該餐飲集團CEO威爾金森(Seth Wilkinson)在一次受訪中強調，大約99%的菜品都是自家製作的。Rockfish目前有九家分店，正計畫慢慢增加據點。

Ocean Prime。（取自Ocean Prime）
Ocean Prime。（取自Ocean Prime）

7. Ocean Prime

想吃便宜海鮮的人，最好避開Ocean Prime的18家分店之一；但如果想在有30年採購最佳原料經驗的餐廳享用愉快的一餐，以及負擔得起高昂的帳單，那Ocean Prime就是你的選擇。該連鎖餐廳保證食物是「使用在地農民提供的食材，盡可能以在地採購為原則，並確保菜單上所提供的食品反映出追求高品質的期望。」用餐是一種享受，但要有心理準備，為智利海鱸魚排支付45美元，或是70美元以上的牛排。

McCormick & Schmick's。（取自臉書@McCormick & ...
McCormick & Schmick's。（取自臉書@McCormick & Schmick's）

8. McCormick & Schmick's

擁有26家分店的McCormick & Schmick's不僅聲稱提供「世界上最永續的魚獲」，並且所有的魚都「保證新鮮」。而在提供「最新鮮海鮮」的同時，該餐廳宣稱努力做到「物有所值」(at a value)。消費者要注意的是，「價值」(value)在這裡是個相對名詞，例如蟹餅三明治將花掉你23.50美元，而一道高湯海鱸主菜，需要44美元。

德州 釣魚 波士頓

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