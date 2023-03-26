娛樂／入選年度女性 凱特布蘭琪登時代雜誌封面

時代雜誌以「年度女性」為主題，好萊塢女星凱特布蘭琪（右）與巴基斯坦環境正義倡議者阿伊莎希迪卡（Ayisha Siddiqa，左）獲選登上封面。（取材自時代雜誌官網）

時代雜誌（The Times）2日公布2023年度女性，共有12位女性上榜，表彰上榜者為女性創建更美好未來與更平等世界的努力與貢獻，包括為其他女性建立跨世代、跨社群、跨領域與跨國界的橋樑。

好萊塢女星凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）登上「時代」雜誌封面，其他入選女性包括美籍歌手菲比布里傑斯（Phoebe Bridgers）、伊朗裔美籍記者與伊朗人權活動者馬希赫阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）、人權衛士薇洛妮卡克魯茲桑切斯（Verónica Cruz Sánchez），烏克蘭非營利組織「Insight」聯合創辦人奧莉娜‧謝夫成柯（Olena Shevchenko），聲援難民的索馬利亞拳擊手拉姆拉‧阿里（Ramla Ali），以及日本企業「三得利」（Suntory）執行長小野真紀子（Makiko Ono）等。

兒時想當男人 演戲實現

凱特布蘭琪五歲時，她曾寫了篇小散文，由母親保存多年，直到近年才公布。她在文中描繪成年後的模樣，寫道：「當我長大後，我想成為一個男人。我仍愛我的家人，但我可以熱情工作。當我厭倦當男人時，我想做自己。」

布蘭琪事後回想，她年幼時不切實際與實際的夢想都一一實現。她多次在電影 中扮演男性角色，包括德國電影製作人羅斯費爾特（Julian Rosefeldt）2015年的電影「凱特布蘭琪：宣言13」（Manifesto）中詮釋13個不同角色，以及在美國導演陶德海恩斯（Todd Haynes）2007年的電影「搖滾啟示錄」（I'm Not There）中，扮演淘氣的吟遊詩人巴布狄倫（Bob Dylan）。

另在導演菲爾德（Todd Field）執導的2022年心理劇情電影「塔爾」（TÁR）中，布蘭琪擔綱主演德國管弦樂團首位女性首席指揮家莉迪亞‧塔爾（Lydia Tár）的故事。

「TÁR塔爾」劇照。（取材自IMDb）

53歲的布蘭琪被多層次角色所吸引，這些角色並不追求其他人的認同。布蘭琪表示：「我們都是不完美的生物，有時候，我們不想看到作為女性卻欠缺思考、無意識、莫名其妙、模棱兩可的那一面。我們勇敢、高貴、慷慨且合群，但我們也有另一面，因為女性是複雜的生物。」

布蘭琪表示，「我們能逃避自己的真相，這就是莉迪亞‧塔爾人性化的一面，我們比她更了解她自己。」

凱特布蘭琪憑「TÁR塔爾」一片奪下影評人票選獎最佳女主角。（取材自IMDb）

直率布里傑斯 唱出真諦

布里傑斯去年曾在佛羅里達州的演唱會上提及，人工流產中止妊娠是醫療保健的一環，但她馬上從台上看見，現場就有一對夫妻起身把孩子帶離。

28歲的布里傑斯出道五年，凝聚一群志同道合的忠實粉絲擁護。對她來說，針對自己關注的議題發表意見，只能聽見同溫層中的回饋。當她目睹青少年被家長帶走，她才驚覺她的話語影響力恐無法突破同溫層，成人可能不喜歡她的音樂，更討厭她的意見。

美國歌手菲比布里傑斯獲選時代雜誌百大女性之列。（Getty Images）

兼具歌手與詞曲創作者身分的布里傑斯表示：「我希望歌曲能發揮影響力，期盼那些父母將來會被孩子的觀點說服。」布里傑斯深信，捍衛自身在意的事情是每個人的責任。

2022年5月，政治新聞網站Politico披露「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）的裁決意見書草稿；翌日，布里傑斯推文透露她2021年曾墮胎，並隨文附上墮胎服務機構列表的捐款網址。

聯邦最高法院在去年6月推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，布里傑斯在全球最大型的戶外音樂節「格拉斯頓藝術節」（Glastonbury），率眾吶喊「去X的最高法院」（F-ck the Supreme Court）。對布里傑斯而言，這種直率的發言見怪不怪，她向來透過表演平台發聲，包括批評政治人物，呼籲廢止撙節警察預算並擁護跨性別者的權利。

2020年11月3日總統大選當天，她推文寫道，若川普選輸了，她會翻唱「咕咕玩偶」樂團（Goo Goo Dolls）1998年名曲「Iris」。後來，川普果然輸了，「咕咕玩偶」甚至推文寫道，「我們等著」。沒過多久，布里傑斯履行承諾，邀請創作歌手瑪姬羅傑斯（Maggie Rogers）共同翻唱「Iris」，之後將所有收益捐給喬治亞州非裔聯邦眾議員艾布蘭（Stacey Abrams）創立的投票權維權團體「公平抗爭行動」（Fair Fight Action）。

布里傑斯目前已是獨立搖滾樂界巨星，她2021年開始專輯「Punisher」全球巡迴演唱會，帶領自家唱片公司「Saddest Factory Records」，推動「暮娜樂團」（MUNA）、克勞德（Claud Mintz）發行音樂作品。今年3月31日，布里傑斯與朱利安貝克（Julien Baker）、露西達克斯（Lucy Dacus）組成的超級樂團「Boygenius」將發行新專輯「The Record」。5月，布里傑斯將加入世上最有影響力的歌手泰勒絲（Taylor Swift）巡迴演唱會的陣容，共同巡演12場。

布里傑斯的專輯為處於崩解世界的樂迷提供宣洩管道，無論是柔和或激烈的曲風，她都能藉由迷人的歌曲描繪窒息生活中的怪奇與哀傷，以及這種生活對個人心理健康的影響。儘管她的歌曲傳達對愛情、失落和成長等情感，但也闡述私人情感。她首支破紀錄單曲「暈眩」（Motion Sickness）訴說她與前夥伴亞當斯 （Ryan Adams）的關係，令人心碎的開場唱道：「我恨你所做的事情，但我像個孩子一樣想念你。」

2019年，布里傑斯受訪「紐約時報」（NYT）專訪時透露，「亞當斯對我過度關心且情緒虐特。」布里傑斯與亞當斯的感情對她後續藝術創作產生深遠影響，培養她公開生活中挑戰的勇氣。她說：「生活很複雜，亞當斯曾寄給我一封超長電郵，告訴我需要寫出真相。」

那時的建議對布里傑斯來說宛如當頭棒喝，對她的生活產生翻天覆地的影響，她的創作觸及內心深處，甚至不願面對的祕密，但她發現，「當我愈誠實，世界就愈向我敞開大門」。