娛樂／「熊蓋毒」嗑藥熊票房吸金

「熊蓋毒」電影海報。（取材自IMDb）

環球影業的「熊蓋毒」（Cocaine Bear，又譯「熊嗨了」）早前在3534家影院上映，拿到2309萬美元首映票房，排在當周第二名，對於一部原創喜劇作品來說，可以說是相當不錯的成績了。

真實事件改編

「熊蓋毒」改編自真實事件，故事要回溯到1985年聖誕前夕，警方在喬治亞州的密林中意外發現一頭死亡不久的黑熊。黑熊體重80公斤，經解剖發現死因是誤食大量的古柯鹼。

人跡罕至的保育林區，為何會出現價值數百萬美元的巨量毒品 呢？警方經過一番調查，挖出了名為安德魯桑頓（Andrew C. Thornton II）的肯塔基大毒梟。

傘兵出身的桑頓，本是當地警局反毒組的重要成員，但被走私毒品的驚人利潤所誘惑，乾脆辭職販毒。1985年9月11日，他在駕駛小型飛機由哥倫比亞運毒返美的航程中，遭遇機械事故，緊急跳傘時又被傘包困住，直接摔死在地面。此前，為減輕飛機重量，他曾被迫將機上裝載的毒品空投到了喬治亞州的密林深處，這正是導致那頭黑熊死亡的直接原因。

此事經媒體曝光後，很快便引起影視界的關注，早在2003年就已被探索頻道拍成了紀錄片，2013年播出的美劇「火線警探」（Justified）的第四季，也以此事件作為故事藍本。這次由伊麗莎白班克斯（Elizabeth Banks）執導的「熊蓋毒」走的是黑色喜劇路線，在真實事件的基礎上自由發揮，想像出了黑熊在誤服毒品後狂性大發，闖入附近一處旅遊小鎮揭地掀天的荒誕故事。

歌喉讚女星導演

年近50的伊麗莎白班克斯，當年因參演「飢餓遊戲」（The Hunger Games）電影 系列和「歌喉讚」（Pitch Perfect，又譯「完美音調」）系列電影而廣為人知。2015年，她演而優則導，擔任了「歌喉讚2」的導演，拿到6900萬美元的首映票房，成績相當驚人。但到了2019年，由她自編自導的新版「霹靂嬌娃」（Charlie's Angels）卻讓索尼影業巨虧了一筆。該片的全球票房只有7300萬美元，甚至沒比「歌喉讚2」的北美首映票房好多少。

「熊蓋毒」導演伊麗莎白班克斯演而優則導。（取材自IMDb）

當時，班克斯認為是索尼影業的宣發工作出了問題，對於該片的宣傳定位也存在疑問。不過，實事求是來說，拍攝此類動作電影，對於從演員轉行導演不久的班克斯來說，恐怕多少也有一些力有不逮。好萊塢雖然近年來事事強調性別平等，但真輪到要為女性導演創造機會時，各種人為障礙依然無處不在。

「霹靂嬌娃」巨虧之後，班克斯一時之間很難再找到繼續當導演的機會，只好回歸演員老本行。2021年，她終於從環球影業方面接到了執導「熊蓋毒」的邀約，單從該片目前的票房成績來看，她已成功一雪前恥。

「熊蓋毒」在「爛番茄」新鮮度達到70%，應該說差強人意，但外界的批評聲其實也有不少，主要針對的就是影片對黑熊的悲慘遭遇採取的戲說態度。現實中，那頭黑熊平白無故死於人類的惡意與疏忽。到了電影裡，卻變成狂性大發的野獸，實在有些本末倒置之嫌。歷史上，美國科學家就曾有過拿大象、蜘蛛等動物做毒品試驗的先例，讓受試動物死亡。

當然，也有反對者指出，這不過是喜劇電影慣用的戲說方式，大家不必過分認真。確實，單由環球影業專門選擇在「暴戾夜」（Violent Night）和「窒友梅根」（M3GAN）兩部電影開場前貼片放映「熊蓋毒」的預告片這一點就能看出，他們希望可以吸引到的大致是哪一類的潛在觀眾。

（取材自澎湃新聞）