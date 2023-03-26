娛樂／BBC紀錄片 揭傑尼斯教父性虐獸行

BBC推出紀錄片「捕食者：日本流行樂壇的秘密醜聞」，揭露日本社會不能說的祕密。（取材自BBC官網）

英國廣播公司「BBC Two」早前製作的紀錄片「捕食者：日本 流行樂壇的祕密醜聞」（Predator: The Secret Scandal of J-Pop）引起熱議，片中揭露已故的日本流行偶像文化締造者強尼喜多川（Johnny喜多川，日文名：喜多川擴）多年性虐待未成年男性藝人的驚天醜聞。

紀錄片以1999年「周刊文春」報導的喜多川性侵 事件為切入點，深度揭露了醜聞的具體內容。當年，「周刊文春」採訪了15位聲稱遭遇性侵的少年，並花費了14周的時間來報導他們的證詞。隨後喜多川與傑尼斯律師事務所以誹謗為由，將「周刊文春」告上法庭，引起軒然大波。

為製作這部紀錄片，BBC的採訪團隊從2022年3月起開始進行取材。他們採訪了聲稱遭遇過性侵的原傑尼斯藝人以及當年對此事進行過採訪的記者，並將全部內容濃縮在了長達1小時的紀錄片中。

網友看完後紛紛評價：「令人窒息，難以想像！但事情遠比想像中還要可怕！」接著還有網友扒出，早在去年底就有相關受害者站出來爆料了，內容不堪入目，還有消息稱最小的受害者才12歲。

天團教父 男團培訓制從他開始

強尼喜多川堪稱日本流行偶像文化的締造者，他創辦的傑尼斯事務所，作為日本最大的造星工廠之一，捧紅過的男團和藝人不計其數。SMAP、KinKi Kids、嵐、KAT-TUN、V6等都是喜多川一手催生的天團。

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川2019年過世。（Getty Images）

時下被南韓娛樂圈發揚光大的練習生製度，就源自喜多川首創的傑尼斯junior制度：大量招收11至15歲的少年進公司接受各種培訓，也會被安排給公司前輩伴舞、上綜藝、參加演唱會、演電視劇電影 等，如能在激烈淘汰中脫穎而出、積累到一定人氣，再正式出道。

傑尼斯事務所是一家專門經營男偶像的事務所，也是一家以經營音樂劇演出為主的事務所。「金氏世界紀錄大全」（Guinness World Records）把喜多川稱為「世界上製作了最多演唱會的人」。從2000年起的十年間，他共製作了8419場的演唱會，這個紀錄被2012年版金氏世界紀錄大全所記載。同時該書還認定喜多川社長為「世界上製作了最多冠軍單曲的人」，從1974年到2010年間，該事務所所屬的40組以上的組合，共取得了232首冠軍單曲。

傳注射雌激素 延遲童星發育

然而，這樣一位日本國寶級的「偶像教父」，現在卻被曝出這樣的驚天醜聞。更可怕的是喜多川的變態行為持續了30多年，且日本一直保守著喜多川的黑暗祕密，其中包括給入社的未成年男孩注射雌性激素，讓他們的發育變得緩慢，使他們的第二性徵、毛髮和聲音都停留在幼態，很多人20歲後才長得像個成年人了些。這部紀錄片或將造成日娛大地震，涉及的藝人明星也將面臨職業生涯最大挑戰。

諷刺的是，傑尼斯事務所的藝人在公開場合提到喜多川，都是嚴師與慈父的美談。喜多川病重彌留之際，旗下藝人幾乎全部出動輪流在病床前照顧他，訃告說他是在被「孩子們的愛圍繞中離世的」。

片中，一名採訪者表示，當時喜多川叫他去洗澡，在浴室裡放好水，然後幫他脫衣服。當喜多川脫他的褲子時，他試圖拒絕，但喜多川的沉默讓他感到了害怕。最後他被喜多川脫光放進浴缸：「他洗了我的整個身體，就像我是個洋娃娃一樣。」

性侵持續多年，以喜多川命名的公司卻生意興隆，其中一部分盈利就來自雖遭受性虐卻仍忠誠於喜多川的藝人。

紀錄片中也採訪了「周刊文春」的記者，後者根據受害者的描述畫出練習生宿舍的模擬圖：有些房間有多張床排列在一起，喜多川經常從一個少年床上下來後又去另一張床上，因為距離近，可以清晰地聽見發生在另一個男孩身上的事情。

睡在隔壁間 受害者父母默許

另一個令人瞠目結舌的細節，也來自文春記者的回憶。一名受害者曾告訴記者，當年喜多川曾去他家裡留宿，爸媽明知道這老爺是什麼樣的人，卻讓孩子和他睡一個房間。夜晚他受侵犯時，爸媽就在隔壁房間。

當被問到「父母真的不知道自己孩子在經歷什麼嗎？」得到的回答是：「爸媽們當然知道啊。但他們只在乎孩子能進傑尼斯，還會告訴孩子要配合喜多川的變態要求。」

因為受侵害者都是未成年人，所以被侵害時並不知道「喜多川爺爺在做什麼」，有的認為「是好玩的事情」，有的認為這是「過度的喜愛方式」，有的甚至還說，「有點過火的按摩而已……沒那麼嚴重啦，不算什麼性侵犯啦，我們還是像一個大家庭啊。」

更有人因為之前拒絕過喜多川的要求，認為自己可能「虧欠了他」。紀錄片以下面這段話收尾：「如此嚴重的性虐行為，明明非常明顯，但所有人卻都一直保持沉默。儘管如此，這家公司仍以其名字命名，並且拒絕以任何形式承認性虐行為的存在……喜多川死後仍無人抨擊他。他侵犯過的少年以及男性仍活在這個世界上，今後他們會明白自己到底經歷了什麼。喜多川沒有遭受審判，也幾乎沒有人承認孩子們應該得到保護。這是所有事情中最令人感到羞恥的。」

最讓BBC記者憤怒的是，「在製作這個節目的過程中，我們聯繫了警方，娛樂記者，音樂製作人，報紙和電視網絡，他們都拒絕和我們說話，即使在死亡中，他也受到了保護。」

日本社會的集體裝聾作啞，可能來自兩方面。一方面，關於他是個戀童癖，性虐待旗下男藝人的惡行，江湖早有傳聞。1999年時，「周刊文春」就曾撰文轉述過幾位遭受他侵害過的受害人的爆料，但是最後都石沉大海，並未引起波瀾。

另一方面，受訪者也表示，「在日本，同性戀或者同性之間的事情，人們都不會相信，這其實是一種偏見，報導這種事情的人會被當作危險的人。」

這部紀錄片一經播出在日本也備受關注。據悉，BBC在3月下旬推出日語版本。目前傑尼斯事務所還未對紀錄片中的各種指責回應，在喜多川性虐未成年人事件中，令人憤怒的是，能夠縱容這樣的事情持續三十幾年，罪魁禍首豈止喜多川一人，近年隨著此類事件增多，也給認為「強姦只會發生在女性身上，我家是男孩無所謂不會吃虧」的家長們，敲響了警鐘。

（取材自澎湃新聞）