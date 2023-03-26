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「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

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詐騙ing／詐騙6模式 小心變肥羊

周靜芝
愛情騙局裡的騙子，不管男女，都知道該如何讓男/女朋友拿出錢來。（Getty Images）
愛情騙局裡的騙子，不管男女，都知道該如何讓男/女朋友拿出錢來。（Getty Images）

金融詐騙每年都導致美國民眾巨大金錢損失，而且這種情況持續在增加中。聯邦貿易委員會2021年的資料顯示，該機構總共收到28億份來自民眾的投訴，報告指出因詐騙損失超過58億美元，比前一年增加了70%。

為了瞭解常見的金融詐騙和該如何避免，理財網站GOBankingRates諮詢了認證欺詐審查員協會的專家哈里斯(Laura Harris)，以下是幾種常見的詐騙模式，每個人都需要知道以預防上當受騙。

1. 預先付費騙局

哈里斯說，預先付費騙局(Advance-Fee Scams)是最常見的騙局之一。騙徒承諾了一些東西，但要求預先付費。例如某人可能贏得免費假期，但需要支付處理費，或是簽約需要預付材料費。總之，就是消費者必須先付錢，在他們「收到」所預付的東西之前。

2. 慈善騙局

哈里斯警告說，民眾應該意識到慈善、非營利和募款的這類慈善騙局(Charity Scams)已變得多麼普遍。詐騙者會編造悲傷的故事，從網路上的社群媒體竊取照片，並態度謙卑地募捐。尤其是在感恩節、聖誕節假期前後，這可能是一種操縱民眾心理的方式。

3. 愛情騙局

哈里斯說，記住，愛情騙局(Romance Scams)裡的騙子通常都很有魅力，他們知道該說些什麼才能讓新朋友或男/女朋友借錢給他們或投資他們的生意。社群媒體、約會網站和應用程式，甚至是教會團體，都可以讓聰明的騙子輕易找到一個孤獨或內心脆弱的人。

4. 關係騙局

哈里斯說，就像愛情陷阱一樣，這類套關係的親和詐騙(Affinity Scams)模式中的欺詐者會針對可能與他們有聯結的特定類型民眾。例如弱勢族群、老年人、語言溝通有障礙群體、宗教團體等，透過這份親和力，欺詐者在剝削他們之前以此建立起關係。

5. 報復騙局

哈里斯說，報復詐騙(Revenge Scams)鎖定的對象正是詐騙的受害者，但民眾應該警惕的是，這些公司不可能聯繫他們，並詢問受害者是否願意拿回他們的錢或讓騙徒破產。這通常是詐騙者本人或同夥，這就是他們之所以知道受害者的聯繫方式，當然他們的服務，也不是免費的。

6. 網路釣魚

哈里斯說，雖然許多人都熟悉電子郵件網路釣魚詐騙(Phishing, Smishing and Vishing)，騙徒旨在獲取密碼或帳號等個人隱私資訊，但詐騙者現在也使用短信。SMiShing涉及使用簡訊服務 (SMS) 以簡訊聯繫受害人，提供一個連結供他們點擊。Vishing也是類似，但受害者會收到一封語音郵件，其中包含需要緊急注意的警報資訊，或利用機器人來電提供某些優惠。

哈里斯說，雖然網路可能是讓民眾花錢和上當受騙的地方，但網路也可以用來研究某個人、企業所提供的訊息是真是假，透過搜尋對方公司的名稱，並輸入「騙局(scam)」或「意見(review)」等關鍵字，可以發現是否有其他人受害並警告他們。

●多個合法機構 可供核實

哈里斯表示，民眾還可以透過網路、電子郵件或電話向以下合法機構來核實事件的真實性：商業改善局(Better Business Bureau)、慈善資源(Charity Resources)、BBB明智捐贈聯盟(BBB Wise Giving Alliance)、慈善導航(Charity Navigator)、慈善觀察(CharityWatch)、指南之星(GuideStar)、聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)、FBI網路犯罪投訴中心(FBI Internet Crime Complaint Center)。

哈里斯說，請記住，如果一件事好得太不真實，那往往是假的；某個投資機會不應該是緊急、立刻馬上要匯款，人與人的關係不應該是有條件的，任何業務也應該是可以討論的。民眾一旦產生疑問，不要害怕提出問題，向周遭親友或合法機構諮詢。

哈里斯補充說，每個人都喜歡擁有更多的錢，但騙子們更喜歡；無論是需要錢的投資、領取中獎禮物，還是投入一段關係，你可以先問自己的一句話就是：「我準備好為此賠錢了嗎？」

金融詐騙猖獗，每年都導致美國民眾造成巨大金錢損失。(Getty Images)
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