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醫藥／趴臥按摩 小心急性青光眼發作

呂大文
急性青光眼發作時，眼壓急速升高，出現眼球脹痛、視力減低及頭痛、惡心等症狀。（記者楊祖宏／攝影）
急性青光眼發作時，眼壓急速升高，出現眼球脹痛、視力減低及頭痛、惡心等症狀。（記者楊祖宏／攝影）

一名56歲女性因肩頸痠痛，接受趴臥的全身按摩，按摩30分鐘後，突然覺得眼前發黑且頭痛，右眼一睜開什麼都看不見，急診診斷為急性隅角閉鎖性青光眼發作，須緊急打降眼壓藥物，否則可能失明。

但患者治療後沒有明顯改善，門診就醫發現視力僅存光感、角膜嚴重水腫、瞳孔放大且眼壓仍有50毫米汞柱。高出正常眼壓20毫米汞柱以下甚多，緊急利用眼睛前房穿刺術減壓，五分鐘後視力恢復了一些，眼壓降到10毫米汞柱，後續以雷射虹膜穿孔術改善因隅角閉鎖產生的急性發作。

急性青光眼發作時，眼壓急速升高，出現眼球脹痛、視力減低及頭痛、惡心等症狀，必須提高警覺，盡速就醫。不過，若發作時伴隨頭痛、嘔吐、血壓上升等，有時較眼睛症狀更明顯，患者常到內科急診以高血壓或疑似中風來治療，忽略了真正發病原因。

隅角閉鎖性青光眼 最常見

急性青光眼成因有三種：一是急性隅角閉鎖性青光眼發作，二是急性虹彩炎發作，三是隅角開放性青光眼突然失控造成。

其中以急性隅角閉鎖性青光眼最為常見，所謂「隅角」是指角膜與虹膜間的夾角，若夾角小於20度即為隅角閉鎖，患者特徵是身高略矮小、100度至300度不等的遠視、55歲以上、女性發作機會較高。

急性隅角閉鎖性青光眼發作大都在傍晚，初期頭部陣痛，二、三小時後變成劇痛，視力會突然喪失。最近因趴臥過久而急性青光眼送醫患者增多，若是急性隅角閉鎖性青光眼發作而沒有立即就醫，患者視力會產生永久性傷害。

患者就醫後，醫師會以藥物或靜脈注射降眼壓藥物，使眼壓降低，極嚴重病患若以傳統方式治療無效，可做眼睛前房穿刺，把房水液引流出來，降低眼壓，患者視力可恢復三成。情況穩定後，患者須作虹膜雷射穿孔術，使眼睛前房與後房間壓力變小、增加隅角的寬度，可防止急性青光眼的再次發作。

白內障也易誘發 建議雷射

另外，有白內障的患者也容易誘發急性隅角閉鎖性青光眼，對於雷射之後眼壓仍無法控制的患者，摘除白內障或做白內障青光眼二合一手術，有助於疾病的控制。

急性隅角閉鎖性青光眼發作的後遺症，包括白內障、視神經萎縮、瞳孔放大等，對視覺功能有很大的傷害，因此對於高危險群患者，建議施打雷射做為預防性處置，以避免急性發作。

根據文獻統計，急性隅角閉鎖性青光眼患者一眼發作後，另一眼五年內發作機會約30%，因此，急性發作過的患者，一眼做完雷射後，另一眼也會做預防性雷射，減少另一眼發作的機會。

哪些因子會誘發急性青光眼？除了長時間暗室趴臥，某些特定情況下，瞳孔放大是誘發急性青光眼的重要因素，像在電影院等暗室裡，瞳孔容易放大；也有病人吃了感冒藥後急性青光眼發作，部分感冒藥內含副交感神經阻斷劑，也會使瞳孔放大。

若是高危險群，上述狀況必須慎防。眼科常利用暗室趴臥15分鐘篩檢這類病人，若眼壓在檢測前後相差6毫米汞柱以上，被稱為可能發作的族群，預防性雷射治療是選項之一。（作者為三軍總醫院眼科主任、台灣青光眼關懷協會理事長）

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