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醫藥／換人工膝關節 注意尺寸、版型等關鍵

楊雅棠
膝蓋退化關節疼痛劇烈嚴重影響活動，可考慮置換人工關節。(本報資料照片)
膝蓋退化關節疼痛劇烈嚴重影響活動，可考慮置換人工關節。(本報資料照片)

退化性關節炎是常見的關節疾病，但不少患者寧願忍痛也不願換膝關節，只因為害怕術後疼痛或可能需要再次換膝關節，甚至有七旬老伯伯拖到失去活動能力，連帶影響心肺、代謝功能，最終無法外出。醫師表示，人工關節經過優化已能大幅減少術後不適，但選擇上應注意三關鍵：區分左右膝、選擇尺寸、版型適合的關節，避免原來的骨頭削掉太多和彎曲角度受限。

台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部部長黃炫迪表示，台灣65歲以上族群逾半數罹患退化性關節炎。輕、中度的關節炎可使用物理治療或注射類固醇、玻尿酸等藥物治療改善，但重度的關節炎，例如關節磨損嚴重、使用物治和藥物等保守治療二至三個月沒有改善，以及關節疼痛劇烈嚴重影響活動，甚至連睡覺、休息時都疼痛，就必須考慮置換人工關節。

許多患者害怕術後疼痛或之後要再次置換人工關節，多採取治標不治本的方式。黃炫迪曾收治一名70歲老伯伯，因為害怕術後疼痛和再次置換，遲遲不願手術，拖到膝蓋劇痛、失去活動能力，影響心肺與代謝功能，導致體重快速增加、易喘，最終無法外出。

台北郵政醫院院長陳健煜表示，人工膝關節經過持續優化、修正後，已能大幅減少術後不自然、靈活度下降和疼痛等問題，且通常可用10至20年。

陳健煜提醒，置換膝關節須做好術前評估，包括心臟功能、慢性病等內科疾病的確認。但人工關節的選擇應注意三大關鍵，包括需區分左右膝、選擇有多元尺寸以及有多種版型的關節，以保留更多人體骨骼結構並減少誤差，以免發生術後產生僵直、磨損，甚至位移、轉向、關節鬆脫等狀況。

不過，人工關節畢竟不像衣服、鞋子可以試穿，陳健煜表示，如何選擇適合的人工關節，有賴醫師的經驗以及醫療團隊與病人之間的溝通，以免換上人工關節後愈來愈痛，增加二次手術的機率。

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