養生／日喝10杯檸檬水 30天變這樣

檸檬所含維生素C和鉀能減少肌肉抽筋、加速損傷復原。（取自Shutterstock）

渴了嗎？在去買杯珠珠奶茶或在冰箱開罐可樂之前，請記住這些飲料中的添加糖，或許可能提供一些短暫的滿足，但也會對健康產生長期影響，包括增加罹患肥胖症和糖尿病的風險。雖然說，最簡單、最健康的方式是倒上一杯白開水，但不得不說白開水的味道有點「乏味」，使那些不那麼健康的飲料在口渴時顯得更有吸引力。

當白開水開始失去吸引力時，檸檬水可以成為很好的補水方案。在水中加入檸檬片，是個簡單提升飲用水的風味的小手段，研究也表明，喝檸檬水能提供一系列的健康益處。首先，在水中加入一盎司檸檬汁，可以產生超過10%的每日維生素C需求。此外，檸檬還含有大量其他營養素，如維生素B群、鉀和葉酸，可有利於減少炎症、維持健康血壓、恢復肌肉 疲勞、細胞損傷修復、增強免疫力，甚至減肥。

美食網站Eat This, Not That!專欄作者薇樂德(Jordan Powers Willard)花30天時間實驗喝檸檬水的好處，她依照女性每天需要的液體攝取量，從早上9點開始，一天喝8至12杯檸檬水。她說，通常在中午前，她至少會喝4杯檸檬水，然後根據需要在剩餘時間繼續喝檸檬水，在晚上睡覺前，平均共喝10杯檸檬水。

薇樂德說，除了將檸檬水納入日常飲食之外，她平日的生活習慣沒有其他變化。但隨著時間的推移，每天喝檸檬水出現了一些微妙的作用，以下是她在一整個月中注意到自己身體的一些變化。

1.改善頭髮、指甲和皮膚健康

每個人都希望擁有一頭濃密健康的頭髮、自然有彈性的指甲，以及光滑透亮的皮膚，但隨著年齡的增長，需要更多努力來維持。薇樂德說，雖然研究證明，維生素C可以幫助生成健康的膠原蛋白，有益皮膚、指甲和頭髮的品質，但她沒想到，一點點檸檬汁可以在短短30天內產生如此大的影響。 每天喝檸檬水能改善頭髮、指甲和皮膚健康。（取自Shutterstock）

薇樂德特別關注頭髮生長速度，雖然她平時的洗髮和造型方式沒有改變，但她測量了一下，到月底時髮根處長出了近半英寸的新頭髮。過去她的指甲也較脆，在冬季容易出現斷裂。在這段時間裡，她的指甲顯得更加堅固，大約每隔三、四天就需使用銼刀或修剪。

讓薇樂德特別高興的是，每天喝這麼多檸檬水似乎對她的皮膚也產生了影響。她說，從膚色來看，明顯地更加均勻、光滑，有一次在外出買菜時（在怪異的螢光燈下），一個陌生人甚至走近她，討論起她的皮膚亮度和均勻色調，並問她使用什麼護膚品。

2.更好地控制食量和血壓

薇樂德表示，自己是個健康的吃貨，眼睛總是比胃還大，而且也討厭浪費食物，所以常讓自己吃得過多；然而，她喝的檸檬水越多，就越不會被貪婪的食欲所控制，食量自然變小了。她說，這讓她感覺不那麼臃腫，也不需要進行體重控制，並且能夠幫助她在吃多了之後感覺不那麼飽。(雖然，她確實發現自己更常跑廁所）。

雖然一個月結束時，薇樂德的體重並沒有大幅下降，只減了不到兩磅，但她仍然認為這是一個勝利，因為她甚至沒有做任何鍛鍊就能保持體重。此外，儘管她有高血壓 ，但血壓數值在一整個月內從未超過122/83mmHg。

3.減少肌肉抽筋、加速損傷復元

過去薇樂德至少每隔幾周，就會因小腿肌肉抽筋在半夜醒來，當她從事喝檸檬水實驗時，這種情況不再發生。另一個讓她意外的是，在30天結束時，她從一個陡峭的樓梯上摔了下來。在失足之後，她向後滑倒，肩胛骨在下滑的過程中撞到了每個台階，直到像一個布娃娃一樣摔倒在地面。當她站起來時，沒有看到瘀傷的跡象，這讓她鬆了一口氣；最重要的是，在跌倒後的48小時內，她最初感到的疼痛基本上已完全消失了。

薇樂德在與賓州醫學會蘭開斯特綜合醫院的醫生麥坎貝爾（Beth McCampbell）博士談及此事後，她意識到這可能與喝檸檬水有關。麥坎貝爾對她說，有可能是因為她的體內水分充足，組織不那麼脆弱，若把它想像成氣泡膜，氣泡膜中的液體越多，保護就越多；因為這些血管得到了保護，而她的瘀傷也就不那麼明顯了。

4.更有活力

薇樂德說，她起床得晚，最初不相信檸檬水能在早晨提供她足夠的能量，但是用一點檸檬水開始她的一天，確實為她提供了更多的活力。雖然檸檬水提供的能量不能與一杯咖啡 、甚至綠茶、紅茶相媲美，但她注意到，早上喝更多的檸檬水使她減少了其他咖啡因飲料，這可能也是她血壓數值更健康的原因。此外，她還發現，喝的檸檬水越多，通常在午餐後會出現的疲憊現象也減少了。 如果白開水對你失去吸引力，檸檬水可以成為很好的補水方案。（取自Shutterstock）

5. 補充水分的動力更強

薇樂德表示，這是一個顯而易見的結果，但值得注意的是在這個過程中，在水中加入檸檬，確實鼓勵了她更持續地攝取水分；過去，每天喝足夠的水，只是她一直被要求確保身體健康必須要做的事。

薇樂德每天喝檸檬水的目標，是基於專家建議女性每天的標準飲水量；因此，這也迫使她仔細審視日常飲水習慣，加上透過檸檬額外增加的維生素C和鉀的好處，讓她肯定水對人體帶來的健康好處。薇樂德說，希望她每天喝檸檬水的積極經驗，也能激勵其他人重新評估自己的飲水習慣。