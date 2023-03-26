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「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

移民專頁／若與美公民結婚 逾期居留可原諒

李亞倫律師主答

讀者問：

律師和我都沒收到移民局寄來的RFE，online account沒顯示。打電話問客服，說看不到系統裡我有RFE，最後我I-485被deny，原因是沒有回覆RFE，現在EAD卡也被revoke(撤銷)了，還需要180天內離境。我已經file了motion to reopen，希望能approve。我想了幾個backup plans：1、與公民結婚，fileI-130。我必須出境等還是只要fileI-130就可以待在境內？ 2、180天內找到non-profit工作，因為可以不用抽籤馬上申請H-1B。這樣，我就不需要離境，同時申請婚姻綠卡。還有其他辦法麼？

答：

很遺憾得知你因律師和你都沒有收到補材料通知而沒有回覆，案件被拒絕了。不幸的是，這是美國移民局應該努力解決的問題。至於你的問題，如果你與美國公民結婚是否必須離境的問題，答案是不必的，因為如果你是直系親屬申請案的受益人並申請調整身份，逾期居留是可以原諒的。如果你在180天內找到一份非營利性的工作(我假設你考慮的是不受H-1B工作簽證配額限制且非法居留的時間)是否可以留在這裡，你仍然必須離開美國並且以H-1B簽證身份返回，以便合法地開始工作。

編按：

RFE：RFE（Request for Evidence）是補件通知，移民局如發現申請人提供文件不足時，會發出通知要求在期限內補件，此申請案的作業流程也會暫時停止。

EAD：就業授權文件(Employment Authorization Document)

Motion to reopen：提議重審

移民局 H-1B 工作簽證

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