議長若再難產 中間派擬強化代理議長職權 賦予麥亨利權力

俄亥俄州共和黨 籍聯邦眾議員 喬登(Jim Jordan)爭取出任眾院議長，在部分共和黨員反對下，首輪投票 未過關；為避免議長職位長期出缺影響眾院運作，目前跨黨派議員已開始談判，計畫在第二輪投票失敗後，推動強化卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)代理議長職權。

有鑑有20名共和黨人在第一輪投票中跑票，加強麥亨利代理議長職權的想法，也取得了些許支持，有人預測第二輪投票會有更多共和黨人跑票。

中間派的共和黨人與民主黨人，預計將再次聯手加強麥亨利的代理議長職權，尤其是在提交法案方面，特別是即將在11月17日到期的開支法案；儘管雙方尚未達成具體共識，但他們計畫通過一項短期措施，賦予麥亨利可在眾議院以多數票通過法案等權力。

「我認為應該賦予麥亨利權力，」佛州共和黨眾議員西門內斯(Carlos Gimenez)表示，「眾院不應該關門。」西門內斯反對喬登接任議長，並是「共和管治集團」(Republican Governance Group)的成員之一。

在首次投票中支持喬登的共和黨俄亥俄眾議員喬伊斯(Dave Joyce)在喬登輸掉第一輪後表示，應該要給他們時間去重新評故情況和走向；他說：「我認為當到了必須考慮這問題時，我會支持推動這做法。」

中間派民主黨人推動與共和黨合作，以一定的代價換取加強麥亨利權力的消息，最初是由Politico政治網站爆料；提議的民主黨員都是「解決問題黨團」(Problem Solvers Caucus)的領導成員；而該提案也獲得民主黨領導人的公開支持，少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)和黨鞭克拉克(Katherine Clark)都在督促共和黨與他們合作，在17日晚間重新開啟議會。

但喬登整個上周末都在努力爭取通過提名所需的217票，這提案並未在共和黨圈中引起太大的水花。在眾院共和黨右翼的反對下，這想法將需要多名共主黨人的支持，才有望通過，包括同為喬登支持者的佛州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)和肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)等人在內。