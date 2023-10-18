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民主黨擬在大選當武器：眾院票投喬登的議員 只會聽命川普

編譯俞仲慈／綜合17日電
民主黨稱「每個投票支持喬登角逐議長的共和黨人，只會聽從川普命令行事。」圖為喬登(左)與川普於2019年在俄亥俄州見面時握手。（美聯社檔案照）
民主黨稱「每個投票支持喬登角逐議長的共和黨人，只會聽從川普命令行事。」圖為喬登(左)與川普於2019年在俄亥俄州見面時握手。（美聯社檔案照）

根據國家廣播公司(NBC)報導，民主黨人正在研擬一項策略，一旦俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)登上眾院議長，民主黨人將把喬丹視為2024大選對抗共和黨的政治武器。

根據NBC取得的眾院民主黨團備忘錄指出，民主黨國會競選委員會(DCCC)研擬的新策略，就是將喬登形塑成激進派眾院議長，並驅使所有共和黨員和初選候選人也成為極右派一員。

DCCC備忘錄指出：「共和黨團已經沒有溫和派。」並強調：「每一位投票支持喬登角逐議長職務的共和黨人，只會聽從川普的命令行事。」

根據該備忘錄指出，喬登若要贏得眾院議長寶座，需要眾院221名共和黨人的217名同意票。

在DCCC兩頁的備忘錄中，並例舉喬登過往「極端主義」事蹟，包括試圖阻攔2020年拜登總統勝選的認證程序；身為極右派自由黨團(Freedom Caucus)創始人的喬登反對兩黨移民法案，力挺民主黨人口中「多次政府關門」的激進策略。

該備忘錄還直言：「喬登當選議長，意味著極端主義與極右派的優先事項將會全面掌控眾院。」 並警告：「必須向選民表明喬登有多極端，以及一旦他擔任議長，對於全國勞工家庭帶來的負面影響，不但會威脅民主規範，並削弱美國和盟友的關係。」

備忘錄並提及數十年前，擔任摔角教練的喬登對於隊醫性侵選手的案件視若無睹，但喬丹堅決否認相關指控。

據了解，喬登為尋求共和黨人支持，16日發表公開信，呼籲黨內同志團結一致，信中寫道：「身為共和黨人，團結我們的原則遠超過分裂我們的分歧。」並強調：「如今國家和眾院已無法再承受我們互相攻擊的後果，現在是我們團結起來，並代表國人重新負起責任的時候。」

共和黨 眾院 民主黨

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