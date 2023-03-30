SVB倒閉效應：殭屍創投橫行、新創面臨黑暗期

矽谷銀行（SVB）倒閉，可能導致「殭屍創投」橫行矽谷，新創公司面臨黑暗時代。（路透）

矽谷創投圈多位領袖表示，矽谷銀行（SVB ）倒閉將導致「殭屍創投」增多，因為創投融資 缺口將更加惡化，影響效應可能持續至少兩年，使亟需融資的新創公司面臨「黑暗時代」。

接受MarketWatch訪談的創投人士指出，立即的影響將是多達半數的創投公司—以中小型公司為主—下一輪募資將受阻。

新創下一輪募資不樂觀

聚焦前種子輪階段的矽谷創投梃OVO Fund合夥人Gianfranco Filice說：「未來36個月內，殭屍創投問題會愈來愈嚴重，尤其是2019年至2020年成立的公司。」該公司主要的往來銀行正是SVB。

Filice形容，這些首當其衝的新創公司可能變成「活的死人」，因為「他們創業通常出自於興趣，員工只有幾個人，公司才初具雛形，趁資金豐沛時投資 朋友的公司。他們戴上染了玫瑰色的眼鏡看世界，沒賣力工作就變得十分富有。」

隨著一大比例的創投公司募資踢到鐵板，矽谷不久後可能到處都是渴求資金挹注的新創公司。最近在PitchBook上的一則訊息顯示，靠創投資助的公司之前就已面臨資本吃緊，因為市場波動劇烈迫使投資人減緩交易，並且訂出更嚴格的融資標準；如今SVB倒閉，更限縮新創公司債務融資的選項。

Cohen & Company Capital Markets總經理Jerry Serowik說：「資本市場實質上已經關閉了。時局變差時，才知道誰是你朋友。科技市場好日子過久了，現在進入更理性、負責的時代。」

在2023年第1季將落幕之際，研究公司CB Insights預估，全球創投公司今年首季可能總計投資6,000筆交易、總投資金額約650億美元，不僅比前一季銳減，也將是2020年以來最低的一季。

債權融資管道減少、成本變貴

另一影響是債券發行變少了，因為SVB是新創公司生態系中最大的創投債券（venture debt）發行者。

CB Insights情報部門副總裁Brian Lee告訴MarketWatch：「少了創投債權融資的管道，將迫使新創公司提早透過股權融資取得資金，但融資條件也變差了。

金融科技公司Capchase執行長Miguel Fernandez Larrea說：「對新創公司來說，取得資本的成本勢必升高，不論是股權融資還是債權融資都一樣。」

種子輪階段創投公司Unusual Ventures共同創辦人Jyoti Bansal說：「SVB在這個生態系根深柢固。需要兩年的時間，才能填補SVB內爆在創投債權融資炸出的缺口。」

消費者金融科技（consumer fintech）新創公司可能最受影響，諸如Block、SoFi Technologies和PayPal控股公司就屬這一類。自2020年至今已首次公開發行股票（IPO）的金融科技公司當中，SVB的客戶就占其中的71%。

Lee指出，SVB擁有大約2,690個金融科技客戶，「最近事件的影響可能在金融科技圈留下一個大洞，要填補這個洞談何容易」。他說：「把存款移往另一家銀行，也許輕而易舉。但要找尋支付與處理夥伴，並建立起支付軌跡（payment-rails），是更困難的過程。」