找前CEO回鍋擔大任 瑞銀集團急召安思傑的背後事

前瑞銀集團前執行長安思傑將回鍋，領導併購瑞士信貸的整合事宜。（美聯社）

瑞銀集團（UBS）同意併購瑞士信貸（Credit Suisse）的隔天，瑞銀董事長凱勒赫就打電話給曾執掌瑞銀9年、在瑞士再保（Swiss Re）擔任董事長的安思傑，問他願不願意回鍋。

面對瑞銀併瑞信後將成為全球第四大銀行，員工12萬人，管理資產高達5兆美元，瑞銀董事會更放心把這項整合的重大挑戰交給安思傑，而非現任執行長哈默斯。

哈默斯2020年接棒安思傑時，就被認為是出人意表的選擇。哈默斯大部分職涯都在規模較小的荷蘭國際集團（ING）度過，批評者認為他對瑞銀的兩大業務領域，投資銀行和財富管理，缺乏經驗。

根據金融時報，哈默斯是前董事長韋伯欽選的人，希望他能協助有161年歷史的瑞銀減支並發展數位策略。從表面看，他的任期是成功的，寫下單季獲利創新高的佳績，但韋伯一年前下台，而哈默斯去年9月放棄收購美國金融初創企業Wealthfront的決定遭內部質疑，他為瑞銀擘畫的發展願景也未獲得董事會和內部資深人員的青睞。

繼任韋伯上台的凱勒赫與安思傑交情很好，兩人近幾個月定期討論瑞信的困境。另外，知情人士透露，在併購瑞信的交易裡，凱勒赫是推動談判的人，哈默斯扮演的則是支援的角色。

凱勒赫對於安思傑回鍋的說法是，「這次交易就金融史和需要進行的金融工程而言，意義再重大不過，必須找到最佳人選來執行合併」。

安思傑銀行業資歷深厚，先前也曾在花旗、美林和義大利 的裕信銀行（UniCredit）服務過。分析師期待他在後金融海嘯時期改造瑞銀的經驗，有助瑞銀與瑞信的整合。

瑞銀在全球金融危機期間曾遭重創，2007至2008年間減記500億美元的有毒證券和其他資產，後來不得不仰仗政府紓困 。安思傑上台後揮刀砍掉數千個工作，成功讓瑞銀獲利增加，股價上漲，挽回聲譽。瑞信當年雖然不必靠政府紓困，但近年來遭遇一連串醜聞，與瑞銀行在世界舞台的地位發生此消彼長的變化。

對安思傑來說，這次主導兩家銀行合併的機會，好到難以拒絕，即使「手頭的任務既緊迫又具有挑戰性」。消息人士說，他在瑞銀時曾「三、四次」擬定收購瑞銀的計畫，但當時與瑞信董事會不感興趣，討論沒能獲致進展。