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第一公民銀買矽谷銀行獲700億美元信用額度 股價飆50%

編譯季晶晶／綜合外電
第一公民銀行（圖）收購遭接管的矽谷銀行，獲聯邦存款保險公司提供700億美元信用額度。（彭博資訊）
第一公民銀行（圖）收購遭接管的矽谷銀行，獲聯邦存款保險公司提供700億美元信用額度。（彭博資訊）

第一公民銀行（First Citizens BancShares）收購遭接管矽谷銀行的交易附加了一個不同尋常的條款，那就是由聯邦存款保險公司（FDIC）提供700億美元信用額度。

根據第一公民銀行向監管機構披露的文件，這筆錢旨在幫助該行滿足未來兩年因整合矽谷銀行業務而出現的流動性需求。

美國大學教授、前財政部官員Jerry Comizio表示：「通常在收購倒閉銀行的交易中不會給收購方這種特別待遇，這確實凸顯出FDIC希望避免矽谷銀行高額無保險存款可能帶來的流動性風險」。

收購另一家倒閉銀行Signature Bank的紐約社區銀行（New YorkCommunity Bancorp）並未提及獲得FDIC的信用額度， 目前尚不清楚是否有其他銀行在之前收購倒閉銀行的交易中獲得類似待遇。FDIC一直渴望避免被貼上「救助銀行」的標籤，該部門在周一指出，矽谷銀行股東和債券持有人沒有從協議中獲得任何資金。

一位FDIC發言人在電郵聲明中表示。「這筆交易對聯邦存款保險基金來說是成本最低的。如果第一公民銀行或其他銀行沒有挺身而出，我們將不得不對倒閉銀行進行清算，這將比與第一公民銀行訂立的協議付出更大代價。」他沒有透露先前的銀行收購案是否也提供了信用額度。

收購案細節公布後第一公民銀行飆升52%，創逾30年來最大漲幅。該信用額度為期5年，FDIC的應計利率為有擔保隔夜融資利率（SOFR）加25個基點。

矽谷銀行 保險 利率

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