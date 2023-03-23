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鮑爾坦承：矽谷銀行突然倒閉 Fed官員百思不得其解

編譯季晶晶／綜合外電
聯準會主席鮑爾周三承認，對矽谷銀行突然倒閉感到一頭霧水。(美聯社)
聯準會主席鮑爾周三承認，對矽谷銀行突然倒閉感到一頭霧水。(美聯社)

聯準會主席鮑爾周三在政策會議之後召開的記者會上承認，高層官員對本月稍早矽谷銀行突然倒閉感到一頭霧水。矽谷銀行事件引起銀行業將爆發危機的恐慌，全球金融市場陷入動盪。

鮑爾說：「事發後第一個周末，我們都在問自己，『這是怎麼發生的？』」

矽谷銀行的問題，舊金山聯準銀行實地查核人員幾個月前就曾經提出，該銀行過度依賴無保險存款和美債持倉，後者的價值在過去一年間不斷下降。目前還不清楚為何沒有要求矽谷銀行解決這些問題，以及舊金山聯準銀行總裁或者是鮑爾是否有人知道問題不斷升級。

矽谷銀行被接管後數日，聯準會就此事展開調查。此後又有兩家銀行出事，更廣泛的經濟也發生轉變，信貸條件收緊，可能在一段時間內有礙商業投資並影響消費者行為。

鮑威爾稱，自己不清楚華盛頓的理事會是否知道這家銀行監管人員發出的警告。他說：「我們正在檢討監督和規範。我想找出問題出在哪兒。」

聯準會1月31日和2月1日召開政策會議的紀要顯示，至少有部分官員對金融穩定的脆弱性提出關切。19位決策者當中，有幾位討論到包括非銀行金融機構擠兌現象，以及巨額未實現虧損影響到一些銀行投資組合等等的議題。

矽谷銀行 鮑爾 聯準會

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