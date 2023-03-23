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「不考慮」讓銀行存款全面保險 葉倫發言讓股市大跌

記者顏伶如／綜合報導
財政部長葉倫(背對鏡頭)22日在國會眾院歲出入委員會為預算作證。（路透）
財政部長葉倫(背對鏡頭)22日在國會眾院歲出入委員會為預算作證。（路透）

對於兩家知名銀行本月相繼倒閉導致銀行界為之動盪，財政部長葉倫(Janet Yellen)22日在參院撥款委員會小組聽證會上說，不曾考慮也沒討論過要對銀行存款提供未經國會授權的「全面擔保」(blanket insurance)做為解套方案。

路透(Reuters)報導分析，原本銀行界期待聯邦政府能迅速為存款提供擔保，避免更多擠兌潮出現，但葉倫22日在聽證會上的證詞，讓銀行業者希望落空。上周傳出狀況不穩的第一共和銀行(First Republic Bank)，22日股價則是慘跌15.5%。

財政部長葉倫22日再到參院金融服務與政府總務小組聽證時表示，政府並沒有討論提高儲...
財政部長葉倫22日再到參院金融服務與政府總務小組聽證時表示，政府並沒有討論提高儲戶25萬元的保險上限。圖為葉倫與委員會的曼欽參議員交談。(美聯社)

某些銀行團體近來紛紛要求拜登政府及聯邦存款保險公司(FDIC)對所有銀行存款暫時提供擔保。銀行業者說，矽谷銀行(Silicon Valley Bank)與Signature Bank先後倒閉之後，聯邦政府必須出面為所有銀行存款提供保險，才能挽救正在蔓延的信心危機。

路透21日報導，矽谷銀行與Signature Bank倒閉之後，政府官員曾經討論是否在沒有國會授權的情況下，調高對每名存戶存款擔保25萬的最高上限。

葉倫在聽證會上說，國會有必要討論FDIC存款保險是否需要調整，但她不願說明需要做出哪些改變。

被問到是否為所有存款擔保必須獲得國會通過時，葉倫回答，並沒有考慮如此作法，銀行危機的處理是以個案原則(case-by-case)評估。

財經新聞台CNBC知名主持人、前避險基金經理克雷默(Jim Cramer)22日說，聯準會升息一碼並不是22日股市大跌的原因，葉倫「充耳不聞」(tone-deaf)的發言才是主因。

克雷默說，如果不是葉倫直指政府不會為所有股東、債券持有人及存戶擔保的發言，股市表現應該沒事。他說，許多投資人原本期望政府可以解救受到銀行倒閉衝擊的存戶與股東，但葉倫發言基調卻與投資人期待背道而馳，市場頓時陷入恐懼氣氛。

至於聯準會繼續升息，克雷默說，聯準會作法「合乎邏輯、合情合理，任何持有存款帳戶的人都應該感到高興」。

財政部長葉倫(背對鏡頭)22日在國會眾院歲出入委員會為預算作證時表示，如果國會未...
財政部長葉倫(背對鏡頭)22日在國會眾院歲出入委員會為預算作證時表示，如果國會未能及時通過舉債上限，後果不堪設想。(路透)

葉倫 矽谷銀行 保險

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