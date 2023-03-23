銀行危機怪聯準會失能 兩黨參議員提案任命「督察長」

位居參院銀行、參院金融兩委員會的民主黨參議員華倫。(Getty Images)

加州矽谷銀行(Silicon Valley Bank)及紐約Signature Bank本月相繼倒閉後，共和黨保守派參議員史考特(Rick Scott)與民主黨進步派參議員華倫 (Elizabeth Warren)22日聯合提案，想以總統任命、參院 同意的監督機制，加強監管銀行，取代原本設於聯準會 (Fed)內部的監管單位。

路透(Reuters)報導，史考特及華倫把兩家銀行的倒閉，歸咎於聯準會的監管失能；直到目前，銀行監查機制是由聯準會內部督察長主持，向聯準會委員小組負責。

史考特與華倫聯合發表新聞稿指出，兩人所提法案，可以設立總統任命、參院同意的督察長，進駐聯準會，一如其他主要的政府機構。

參院共和黨保守派參議員史考特。(美聯社)

華倫表示，3月銀行界的動盪，證實有必要設定真正超然的監察長，讓聯準會官員為任何疏失、劣行負起責任。

聯準會對此並未置評。

新提出的法條規定，以獨立督察長，取代聯準會自己的督察長，而監督聯準會及消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)。

職司保護金融界消費者的CFPB技術上設於聯邦準備體制，完全自行運作，但有一重大因素：它的經費是由聯準會撥發。

2007到2008年金融海嘯後，CFPB在歐巴馬總統治下成立，此事華倫扮演重大角色。聯邦最高法院2月同意聽審有關CFPB取得資金的結構方式，一些保守派人士主張，當前方式違反憲法。

史考特及華倫分居政治光譜的兩極，這次能合作，或能成為兩黨新合作之開頭，整頓銀行界。

華倫就金融事務向來率先發聲，而且坐鎮參院銀行、參院金融兩委員會，還擔任委員會裡小組委員會的主席。

前佛州州長的史考特是強硬保守派，自命為預算鷹派領銜人物。

兩黨合作，擬立法設立聯準會內部督察長，與兩黨就拜登總統碰到31兆4000億元債務上限而生對峙，恰成尖銳對立，後者引起金融市場的關切，生怕兩黨辯論債限拖太久，損害國家經濟。