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小摩再扮「白衣騎士」戴蒙領頭商討如何救援第一共和銀

編譯葉亭均／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙。(路透)
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

美國資產最大的銀行摩根大通（後簡稱小摩）執行長戴蒙正率領其他大型銀行的執行長，討論幫助陷入危機的第一共和銀行（First Republic Bank）穩定下來的新措施。這也凸顯出小摩可能再度扮演白衣騎士的地位。

華爾街日報引述知情人士報導，相關討論仍在初步階段，主要聚焦銀行業如何安排一筆投資以提高第一共和銀行的資本。知情人士說，檯面上的選項之一，是由這些銀行自己對第一共和銀行進行投資。

11家大銀行上周聯手向第一共和銀行存入300億美元，以恢復市場對該銀行的信心。自矽谷銀行（SVB）本月稍早倒閉以來，第一共和銀行已遭客戶提領約700億美元。

一些知情人士說，新計畫可能涉及這些大銀行將部分或全部300億美元的存款轉換為資金挹注，其他選項包括出售或外部注資。

相關形勢瞬息萬變。第一共和銀行正面臨要投資人相信該行可正常運作的龐大壓力。該銀行股票3月來累計重挫逾80%，20日收盤又重挫47%至每股12.18美元。

戴蒙和其他銀行執行長們正在努力為面臨15年來最嚴重危機的銀行體系注入信心。據知情人士透露，在與聯邦監管機構的聯手下，戴蒙上周率領了支撐第一共和銀行的措施。

戴蒙和小摩向來會在銀行業危機期間插手援助。從1893年經濟恐慌到2023年的銀行業風暴，每當美國金融體系面臨存亡之秋時，約翰·皮爾龐特·摩根（J. P. Morgan）所創立的小摩都會帶頭救援。1907年，半退休的摩根召集同業救援幾家遭擠兌的銀行，協助避免一場全國性的金融危機。

小摩在2008年金融風暴時，收購倒閉的貝爾斯登（當年的第五大投資銀行），又接手了華盛頓互惠銀行的業務。戴蒙也把他擅長的危機管理發揮到銀行救火隊的角色中，他在2005年接掌小摩，是目前在位最久的主要銀行執行長，也經常利用職位向政府提出建言，並推動他認為有利經濟的政策措施。

投資 風暴 矽谷銀行

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