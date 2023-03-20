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銀行業動盪 美陷衰退機率升 新興市場受創恐更甚2008年

編譯季晶晶／綜合外電
銀行業動盪增加美國經濟衰退的可能性，對新興市場來說也不是好兆頭。(路透)
銀行業動盪增加美國經濟衰退的可能性，對新興市場來說也不是好兆頭。(路透)

前世界銀行首席經濟學家萊因哈特（Carmen Reinhart）周一警告，歐美銀行業動盪增加了美國經濟衰退的可能性，對新興市場來說也不妙，因為許多地方的財政狀況比起金融危機時更脆弱 。

巴隆周刊（Barron's）報導，萊因哈特周一在資產管理公司RockCreek舉辦的線上活動上表示，矽谷銀行和Signature Bank倒閉，以及瑞士當局倉促安排瑞銀收購瑞士信貸，形成一場銀行業危機，儘管還不是系統性危機。她補充說，事態發展讓美國陷入經濟衰退的可能性增加，也升高外界對金融不穩定的擔憂。她認為各國央行目前可能必須更關注金融穩定的風險，而非通膨的風險。

銀行業危機雖然出現在已開發經濟體，但因為風險規避和波動性上升往往將投資人趕出該資產類別，所以新興市場可能遭到波及。根據萊因哈特，資本外流可能破壞部分新興市場的財政健康，一些新興國家在因應疫情和通膨之後，財政狀況尤其脆弱。

新興市場在上次2008-2009年金融危機的反彈相對較快，這次可能沒那麼幸運。萊因哈特指出，「這次的狀況比2008-2009年更糟」，因為前幾年疫情和通膨造成的災難性事件，「很多地方更加脆弱」。

世界其他地區面臨的經濟挑戰，讓萊因哈特升高對美國可能逃不過軟著陸的預期： 「儘管對勞動市場的影響比起過去較為有限，我們仍將看到傳統的衰退，因為不僅美國如此。」

外界將更關注美國聯準會周三的決策。萊因哈特說，僅僅在過去10天，為了解決銀行業危機而採取的措施及其引發的影響，已使聯準會大部分的量化緊縮措施都被解除了。

Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek寫報告給客戶的一份報告中寫道，華爾街人士認為聯準會試圖在同一時間做兩件事：「聯準會的計畫是同時收緊和放鬆金融條件。這可能使通膨持續，並延長即將到來的經濟衰退 ——儘管比起聯準會場邊觀望什麼也不做，可能是比較淺的衰退。」

聯準會 新興市場 疫情

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