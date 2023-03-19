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銀行危機有解？傳巴菲特多次與美政府會談

編譯陳苓／綜合外電
傳巴菲特多次與拜登政府官員談話，可能會投資美國地區性銀行。（路透）
傳巴菲特多次與拜登政府官員談話，可能會投資美國地區性銀行。（路透）

內情人士透露，在美國銀行業動盪不安之際，「股神」巴菲特這幾天多次和拜登政府的資深官員會談，可能會以某種方式投資地區性銀行。

彭博資訊引述消息人士報導，過去一周拜登的團隊多次與巴菲特談話，會談焦點是巴菲特可能會以某種方式投資美國地區性銀行業，巴菲特也就當前的混亂情勢提供建議和指引。

巴菲特曾多次救助陷入危機的銀行，他運用投資教父的地位和財務實力，重振外界對受困銀行的信心。2011年美銀因次級房貸的相關虧損致股價暴跌後，巴菲特出手相救。2008年雷曼兄弟垮台後，巴菲特給予高盛50億美元的救命資金。如今巴菲特可望從當年對美銀的投資賺進120億美元。

巴菲特的波克夏公司和美國白宮均未立刻回應評論請求。

在矽谷銀行倒閉引爆危機後，美國監管機關上周宣布緊急措施以安撫客戶，承諾全額支付倒閉銀行的未保險存款，但投資人對事件蔓延的疑懼，使地區性銀行的股價在上周持續走跌。

憂慮這場危機會引發政治反彈的拜登政府，已採取行動策劃了無須直接動用納稅人資金、也不需聯準會（Fed）採取行動的救援方案。美國大型銀行16日主動對第一共和銀行（First Republic Bank）注資300億美元。若巴菲特或其他人出手投資，等於延續這種作法，試圖在政府未直接紓困的情況下遏阻危機。

巴菲特 投資 拜登

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