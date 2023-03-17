美歐拋銀行救命索暫止金融危機憂慮 挑戰還在後頭

第一共和銀行。（Getty Images）

美國與瑞士當局已拋出規模數十億美元的救生索，救助陷入困頓的銀行業者，成功支撐了投資 人信心，緩解市場對於銀行危機的憂慮，但現在各界仍在憂心，這場風暴 是否已結束，或者是否已完全避開一場全球金融危機。

矽谷銀行（SVB）與Singature銀行倒閉後，監管當局為避免擠兌危機蔓延，宣布全額擔保兩家銀行存款，並且安排11家美國大銀行在遭波及的第一共和銀行（First Republic）存入300億美元，企圖為地區銀行風暴設下「停損點」。瑞士信貸在陷入困境後，瑞士央行 宣布將提供流動性支持，瑞信也取得多達540億美元的央行貸款，以平息市場恐慌。

財長葉倫16日出席國會聽證會時表示，美國銀行體系依然穩健，並向國會議員保證並非所有存款都會全額擔保，現在正在關注美國銀行業者是否會緊縮信用。在亞洲，新加坡和澳洲正在密切監控金融市場，南韓據傳已要求銀行業者提高準備金。

這些行動大致已穩住投資人信心，在美股16日收盤大漲後，亞股17日盤中也走高。不過，這場風暴仍讓各國政府和投資人心悸猶存，RBC資本市場公司澳股部門主管Karen Jorritsma認為，現在不會爆發信心危機，但人們仍在擔心蔓延風險可能再現，從而撼動信心。

路透報導，加州服務創投業者的小型社區銀行PacWest銀行正與投資人洽談，提振流動性，股價16日盤後應徵重挫5.4%。數據也顯示，銀行業者近日向Fed取得的緊急流動性創紀錄，導致Fed資產負債表再次擴張。

另一方面，瑞信股價16日收盤雖大漲19.2%，債券價格卻顯示壓力仍無緩解跡象，因為在緊急穩住局勢後，現在才要面臨難關，投資人開始懷疑這些緊急措施能爭取到多少時間，接著瑞信必須阻止客戶外流，並且說服投資人其事業能維持穩健。雪上加霜的是，彭博資訊報導，瑞信好幾位亞太區的股票部門主管都離職，加劇人才流失。