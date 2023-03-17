矽谷銀行倒閉 新創中企因時差拿不到錢

矽谷銀行曾因靈活性而受到中國客戶追捧，現在中國不少初創企業付出沉重代價。(路透)

美國的矽谷銀行(SVB )一夜之間突然倒閉，對中國不少初創企業來說簡直是場災難。

儘管聯邦存款保險公司(FDIC)已接管SVB，並保證客戶可以提取存款，但一些中國初創企業、風險投資 及私募基金發現，準備將資金從SVB轉出去時遇到不少障礙。

SVB在加州 成立時，由於其靈活性而受到中國客戶追捧，甚至成為唯一使用的一家銀行，然而這種把雞蛋放在一籃子的做法，一旦出事即付出沉重代價。

SVB在3月9日出現擠兌之初，有部分國際客戶仍能及時提款及轉移，但中國此時是在半夜，客戶們正在熟睡，當他們醒來時為時已晚，不能再提款。

SVB於1999年在中國開展業務，之後在北京設立辦事處，為當地科技公司及風險資本投資者提供服務，大受青睞。

2012年，SVB與國有上海浦東發展銀行以各占一半比率，合資成立「浦發硅谷銀行」(SPD Silicon Valley Bank )，它以獨立實體運營，在中國境內提供銀行服務。

但中國初創企業寧願將資金存入加州SVB，因為它們需要美國銀行帳戶來交易，包括集資與資本部署，更重要的是提存容易簡單。

SVB在中國的最大賣點就是能夠在短短一、兩星期內為客戶開設美國支票帳戶，相對其他美國大銀行，開戶需時更長。但SVB在中國沒有銀行牌照，只透過免費熱線及電郵為客戶提供服務，所有交易都是線上處理，只有在大型交易或融資項目時，客戶關係經理才會親自拜訪有關企業。

SVB以提供優質服務而聞名，中國不少中小初創公司對其倒閉仍感到可惜。

SVB被FDIC接管後已通知客暫停國際電匯，沒有其他美國銀行帳戶的中國公司紛紛設法提取資金。慣於與SVB駐北京代表打交道的中國客戶也獲通知，所有問題全部由加州總部處理。

目前中國一些投資公司正設法到其他銀行開設國際帳戶，並等待SVB釋放資金。