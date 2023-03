築防火牆… 11銀行聯手注資300億 援救第一共和銀行

由於16日獲得摩根大通、花旗、美國銀行、富國銀行等11家全美規模最大的銀行聯合出手搭救,獲挹注300億元資金,狀況不穩的第一共和銀行可望度過當前的難關。(Getty Images)

上周以來美國兩家銀行接連倒閉之後,第一共和銀行(First Republic Bank,前譯第一信託銀行)如今也狀況不穩,包括摩根大通 (JPMorgan Chase)、花旗(Citigroup)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)在內等11家全美規模最大的銀行16日聯合出手搭救,總共挹注300億元資金協助解危。受此消息激勵,該行股價收盤時上漲近10%。

第一共和銀行股票16日在11家大銀行出手搭救的消息激勵下,收盤飆漲近10%。(路透)

避免銀行體系被恐慌拖垮

矽谷銀行 倒閉後,以財富管理服務為主要業務之一的第一共和銀行也爆發擠兌、股價震盪;華爾街日報報導,這波搶救行動是讓第一共和銀行成為一道「防火牆」,目的在於保護整個銀行體系不被恐慌蔓延給拖垮。

報導指出,這幾家大型銀行高層主管最近幾天會商如何解救第一共和銀行,並與財政部長葉倫 (Janet Yellen)及華府其他主管官員討論。

11家分別挹注10~50億元

摩根大通、花旗、美國銀行、富國銀行在聯合聲明中說,各自在第一共和銀行存入50億元的未擔保存款(uninsured deposit)。摩根史丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)則各自存入25億元,另外五家銀行各出資10億元。

財金主管機關聲明表欣慰

財政部、聯準會、聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation,FDIC)、通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency)共同發表聲明指出:「對於大型銀行聯手展現支持甚表欣慰,由此可見銀行體系的韌性。」

第一共和銀行成立於1985年,華爾街日報說,該銀行客戶主要為富裕個人或企業,包括臉書母公司Meta執行長查克伯格(Mark Zuckerberg),2022年底銀行總資產約為2130億元。

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)與Signature Bank先後倒閉之後,大型銀行在過去一周接到包括第一共和銀行在內的中型規模金融機構急忙存入以十億計數的大量存款,摩根大通等大型銀行基本上現在只是把過去一周收到的存款歸回。

葉倫喊話:絕對領得到錢

報導指出,第一共和銀行股價慘跌、存戶流失,300億元資金灌救將可解除燃眉之急,不過銀行主管接下來仍要面臨如何在高利率艱困環境下生存的難題,存款人現在已突然警覺到超過FDIC保險上限的巨額存款有何風險。

存款戶人心惶惶之際,葉倫16日在國會作證時信心喊話說:「美國民眾對於存款應該感到放心,需要用錢的時候絕對領得到。」

消息人士指出,葉倫14日與摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)談話之後,大型銀行聯合出資為第一共和銀行解危的行動旋即啟動;葉倫還與其他幾家大型銀行執行長交換意見,16日下午則在財政部辦公室會晤戴蒙。