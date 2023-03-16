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分析師：瑞信這類次級債持有人 恐蒙受損失

編譯葉亭均／綜合外電
瑞信集團發生信心危機。(歐新社)
瑞信集團發生信心危機。(歐新社)

根據一位避險基金老手的說法，瑞信集團的次級債券持有人可能必須承受虧損，以便讓瑞信重新補足監管資本水準。

避險基金Rho Investments與Quadriga Credit Opportunities投資長、曾任滙豐控股公司金融信用交易部門主管的莫斯克拉（Jose Mosquera）表示，上述評估是基於包含為瑞信可能違約進行擔保的衍生品等金融商品的價格推算出來。

在15日稍早，瑞信的額外一級資本債（AT1，其排名比其他所有債券等級次等）顯示低於面額的80%，這樣的狀況通常是到達不良債的水準。此外，根據知情人士的說法，一年期信用違約交換（CDS）的報價已經比長天期產品的報價來得昂貴許多，此時銀行試圖為他們對瑞信的曝險取得近期的保護。

莫斯克拉說：「瑞信的短期CDS幾乎不可能取得，對高級債券的出價非常有限，同時我們見到在不良水準的次級債有大量供應。」「這讓我認為市場上定價考量到，銀行解決辦法包含讓次級債債券持有人完全分擔負擔的機率非常高。」

另外，分析師Jeroen Julius、Vincent Georg Brand周三也在報告中寫道，AT1債券持有人面臨多重風險，包括本金可能被減記，如果瑞信資本金低於預定水平，他們也將蒙受損失。假如瑞信需要政府救助也可能導致這種情況發生。

瑞信規模16.5億美元的9.75%永續應急資本票券，即一種次級證券，在15日的報價為39.89美分，遠低於14日的73.15美分。

瑞士央行和金融監管機構已表示，瑞信將在必要時獲得流動性支持。瑞信集團也表示，計劃透過一項擔保貸款機制向瑞士央行借款多達500億瑞郎（540億美元）。

債券 央行 貸款

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