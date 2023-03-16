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銀行倒閉潮 最大股東拒注資 瑞士央行擬救瑞信

記者顏伶如／綜合報導
瑞士信貸股票15日暴跌，瑞士中央銀行「瑞士國家銀行」15日晚間宣布，已經準備好在必要情況下出手拯救瑞信。（Getty Images）
瑞士信貸股票15日暴跌，瑞士中央銀行「瑞士國家銀行」15日晚間宣布，已經準備好在必要情況下出手拯救瑞信。（Getty Images）

美國接連發生銀行倒閉事件後，全球銀行體系恐出問題的疑慮現已蔓延到歐洲，瑞士信貸(Credit Suisse)股票15日因為投資人大量拋售而暴跌，其他幾家主要歐洲金融機構慘遭連累，最大股東沙烏地國家銀行(Saudi National Bank)也將抽腿；不過，瑞士中央銀行「瑞士國家銀行」(Swiss National Bank)15日晚間宣布，已經準備好在必要情況下出手拯救瑞信，瑞信稍後也宣布將向瑞士國銀借貸500億法郎(約合537億美元)。

美聯社報導，瑞士信貸股價創下歷史新低，跌幅一度突破25%，沙烏地國家銀行對媒體表示，不會再繼續挹注資金。

美聯社報導，早在美國多家銀行接連倒閉之前，瑞士信貸多年來就出現體質欠佳的問題，包括2021年美國避險基金Archegos Capital倒閉而遭到拖累，15日股價大跌則遭到暫停交易。瑞士信貸董事長萊曼(Axel Lehmann)15日在沙國首都利雅德參加金融會議時說，為了降低風險，「我們已經吃了藥」。

被問到接下來是否願意接受政府紓困，萊曼則回答，瑞信受到法律規範，資本比表現強勁、資產負債狀況健全，「我們現正全力以赴，所以這個問題不在討論範圍」。

瑞士央行雖然表示必要時會出手拯救瑞信，但聲明中並未透露將以現金、貸款或其他方式協助瑞信。瑞士金融主管官員說，相信瑞士信貸有足夠的現金可以履約。

另一方面，由於銀行危機逐漸擴散，投資人擔心經濟恐將受到衝擊，金融市場變得風聲鶴唳，美歐兩地的股市、債券市場15日雙雙走跌。

史坦普500指數(S&P 500)銀行股15日最大跌幅2.1%，最後收盤跌幅為0.7%。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)15日下跌280點，15日一度大跌725點。瑞士央行說願意協助瑞士信貸的消息傳出，15日收盤前股市跌幅才縮小幅度。

阿默普萊斯金融公司(Ameriprise Financial)市場策略長薩里班尼(Anthony Saglimbene)指出，瑞士信貸早就已經出現一些問題，如今遇到的時間點則是大環境充滿更多不確定因素、各界對銀行系統信心不足的時候。

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