我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

漫步西雅圖 溫柔淡定有愛

竹心
西雅圖市中心。(圖：竹心提供)
西雅圖市中心。(圖：竹心提供)

去年復活節去一趟西雅圖旅行，抵達的當日午後，沒有特別安排，只隨意在街頭閒逛。氣溫宜人，空氣清涼，陽光溫柔地灑在樹梢、地上。街面整潔安靜，偶爾有人走過街頭，並不匆促，只邁著悠閒隨意的步伐，可為名副其實的逛街，全然沒有美國其它大都市的吵鬧喧嚷、匆匆步履。

我對先生說，感覺像是到了挪威，先生也驚訝西雅圖的衝擊，和其他城市有迥然不同的味道。更為驚訝的是，當我們走到一個路口，正欲拐彎的司機竟然停了下來，等待我們先行通過，這是在休士頓和紐約等大都市所罕見的；此為西雅圖第一驚喜。

陰霾雨霧 濃厚憂鬱氣質

旅館房間的落地窗外有一片湖，叫聯合湖（ Lake Union ），在藍天的襯映下閃著藍色的波光。晴天碧水，陽光溫柔，這是傳說裡常年陰霾的西雅圖嗎？此為第二驚喜。

聯合湖畔。(圖：竹心提供)
聯合湖畔。(圖：竹心提供)

第二天一早拉開窗簾，昨日碧藍色的湖面煙雨迷茫，寬敞的露台上雨聲滴答，陰霾的天空透出濃厚的憂鬱氣質。這才是傳說裡的西雅圖氣候：陰霾和雨霧，成為全美抑鬱症的高發城市。而我卻偏愛在細雨綿綿中沉醉，真想走出去坐在露台，觀賞雨中的西雅圖。

傍晚時分，終於步入露台。露台呈L型，環繞客廳、主臥和廚房。廚房的大玻璃窗從外面看竟然是一面鏡子。想到類似於影視劇裡審訊犯人的審訊室，玻璃鏡子後面藏著一雙雙窺視的眼睛。露台正面是聯合湖，湖的東西兩側是隆起的丘陵狀態的山坡，山坡上布滿層層疊疊的建築物，公路穿行其間，視野遼闊，空氣清爽。一直等待西雅圖的日落，直至夜幕降臨，厚重的雲層都未曾散開。

湖邊散步 飽覽美景動物

翌日清晨，陰霾散去，陽光重現，適合戶外活動的天氣。步出旅館，走到湖邊，草地上，一群骨頂雞成群結隊散步，一隻北極鷗獨自站立湖畔，做沉思狀；草地的另一頭，一隻禿鼻烏鴉體型壯碩，邁著八字步慢悠悠地踱步，很跩，很有領導範。六、七隻體型巨大的黑雁在草叢間啄食，一點也不懼人，我走進拍照，居然不受驚嚇，向我直直走過來，嚇得我掉頭就逃。

突然發現一隻瘸腿的凸鼻烏鴉，一拐一拐跳著在草叢中覓食，沒有同伴，一隻孤獨的、瘸了腿的烏鴉，它還可以飛嗎？

穿過一座木橋，沿著湖邊步道向北而行。沿途鮮花遍地，粉紅色、粉白色的日本晚櫻，綴滿樹枝，金雀花、紅黃兩色的鬱金香、水紅色的雲上杜鵑、黃色的羽衣甘藍，一叢叢的藍鈴花，爭奇鬥艷。湖上游著一群綠頭鴨，悠閒自得。清晨的空氣清爽極了，天藍雲白，湖水湛藍，水天一色。湖邊步道繞湖而建，走完全程大概要一天，我們大約走了八英里便返回。午後，徒步直奔艾略特彎（Elliott bay），途中路過西雅圖太空針塔（space needle），因為疫情所以並未進去。

很多年前，曾聽在西雅圖的友人談起，西雅圖四季陰霾，終年不見陽光，很多年輕人得了抑鬱症。那也是我第一次知道抑鬱症的危害和嚴重後果。從此對於西雅圖的印象就定格於一幅陰雨綿綿的畫面。殊不知西雅圖的陽光與西雅圖人一樣，禮貌友好，從容淡定，既不似德州的暴烈，亦沒有紐約的無常，它溫和、低調、恆長，像極了溫柔的婦人撫摸愛子，充滿母愛般的溫厚情懷。

艾略特海灣遊人如織，手拉手的情侶悠閒漫步於海邊，一對年長的夫妻坐在長椅上在陽光下打盹，一個大家庭在草坪上支起烤爐燒烤、野餐，微風送來烤肉的香味，我們沿著艾略特海灣走來走去，時而在長椅上歇歇，吹風賞景。時而讚歎一番西雅圖可人的天氣、整潔的市容，還有淳樸友好的民風，這是一座一眼看見便喜歡的城市，沒有絲毫的陌生感，似曾相識的熟悉和親切，有回家般的舒適與溫暖。

周一原本計畫去奇胡利花園玻璃館 （Chihuly garden and glass）和現代流行文化博物館(museum of Pop Culture MoPop) 。剛穿過馬路，天空飄起了小雨。我喜歡漫步於一座城市的街道，不想搭乘公共交通，所以臨時決定先行參觀旅館旁邊的西雅圖歷史和工業博物館。

規畫行程 有賴天氣預報

沿著旋轉台階步上樓梯，一間間展廳，細細品味。這家博物館對於印第安人的介紹相對比較多，客觀理性，言語用詞間充滿了對於原住民的同情和理解。有一間展廳專門介紹上個世紀的反華種族歧視，記述經濟危機時，白人為何和如何趕走華工。毫不隱諱，據實呈現歷史原貌，具有深刻的反思精神。

因為經常下雨，西雅圖建造了許多博物館，遊客在雨天可以選擇室內活動。所以我們每天查看天氣預報，以此來規畫旅行計畫。周三預報有雨，一大早開車去北歐傳統博物館（Nordic museum）。西雅圖所有博物館都是十點開門，抵達博物館時尚早，便步行去附近的公園（Car S.English Jr. Botanical garden）。這是我見過最漂亮的花園，面積不算大，卻滿園鮮花，入口處便是一顆巨大的山茶花，飽滿的花蕾層層盛開。

往前走，杜鵑花開如海，櫻花樹粉嫩亮麗，水仙花爭奇鬥艷。天空時陰時晴，一會兒灑滿陽光，一會兒陰沉著臉，鮮花在多變的天空下多層次地盡情展示妖嬈風姿。

十點一開門，又是第一個走進北歐傳統博物館；各自拿了地圖，分頭行動。正值瑞典國家博物館的56幅畫作在此巡迴展出，琳瑯滿目的畫作，反應了幾個世紀前的北歐風光、山川河流，港口帆船，鄉村田野。一個大廳裡盡皆樹幹，凸顯北歐人對於自然的敬畏崇尚。從16世紀開始，北歐人開始移民西雅圖，帶來敬畏自然，注重環境的文化傳統，一直延續至今。難怪第一天午後一走進西雅圖的街道，便錯覺般地以為走進了挪威。西雅圖的高冷清靜，淡定悠閒與挪威如出一轍，驚人地相似。

派克市場 鮮花琳瑯滿目

周四，煙雨迷茫，出旅館，偶有幾點雨珠滴答落下，猶如蕭邦雨滴曲的節奏，在空曠的街頭奏響。地面濕漉漉，水漬斑駁，空氣極為清爽，街道被雨水沖刷的乾乾淨淨。西雅圖的街道多為斜街，岔路口多，並不橫直豎方，類似於巴黎的街道。途中路過一雕塑，右轉到Ste wart街，最後轉到西二街，在union街和第一街的十字路口的東南角，就是西雅圖藝術博物館。這是我們今天的主攻目標。

藝術博物館依舊是十點開門。彼時八點半，我們順道去旁邊久負盛名的派克市場（Pike place market）閒逛。穿過一條小街，兩旁種滿櫻花樹，花團錦簇，路面上點綴些許細碎的落櫻。市場內售賣各類鮮花，色彩亮麗，花香四溢。如果不是旅行途中，我一定會買一大捧的鮮花。

終於走進心心念念的藝術博物館，長方形的大廳屋頂，懸著一顆巨長的大樹模型，無時不在彰顯西雅圖對於自然崇尚熱愛的文明文化。我走進心儀的畫廊，流連忘返於大海、帆船、森林、陽光的畫作中。時而久久地觀賞一幅心愛的畫作，任憑思緒在過往、現實和幻想裡飛揚，那是一種非常私密的享受，渾然忘我的境地。

一間展廳裡擺滿了各類瓷器，英式下午茶、中國、南美、印度茶具琳瑯滿目。各式各樣的咖啡杯，綠色、紫色、藍色、紅色、白色的茶杯茶壺。偌大的展廳，唯我一人，坐在展廳中央的矮凳上，一件件欣賞，用眼睛，在想像裡演繹一番不同風格的茶文化，耗盡了整個下午的時光。

玻璃館 感受視覺衝擊

玻璃館展品。(圖：竹心提供)
玻璃館展品。(圖：竹心提供)
玻璃館收藏。(圖：竹心提供)
玻璃館收藏。(圖：竹心提供)

最後一天，走進奇胡利花園玻璃館 （Chihuly garden and glass），門裡門外，兩個世界，從明亮跌落黑暗，一腳踏進了迷彩玄幻中，色彩給予視覺的衝擊，瞬間的震撼，恍如脫離塵世，在光與色彩中飄移。於我是一種從未有過的體驗。博物館裡隨便拍照，幾乎每一個遊客拍過每一件展品，我也不例外。

欣賞過玄幻的展品，隨著人流走出展廳。又是一扇門，門外門裡，兩個世界，從黑暗進入光明。一個巨大的弧形屋頂四面玻璃窗展廳，明亮、開闊，呼吸瞬間舒暢起來。一條長桌後面，一位女士正在講授插花技藝。瞬間，心頭突然產生一種上當受騙的感覺。那些造型奇異炫人眼目的玻璃製品，只能在黑暗中藉著燈光製造出迷幻效應來博人眼球。我對先生說，博物館的設計師很懂人的心理，一進博物館就給予強烈的視覺衝擊，使人誤以為進入人間仙境，如果順序顛倒，效果則會截然相反。

從玻璃展廳出來，藍天白雲，空氣清新。綠色的植物，葉片飽滿肥厚，勃勃生機，鮮花開的艷麗，各色玻璃製品點綴其間，與鮮活的花草樹木相比，了無生機，廉價脆弱。原來人手所造的藝術品，與上帝之手所造的大自然，終究不能相提並論。

周日告別西雅圖。美麗的西雅圖，崇尚自然的文化傳統，高冷清淡的北歐風情，友善寬容的人文情懷，濃郁豐厚的文化氛圍，夾雜著一絲絲的狂妄不羈，與它的碧海藍天、煙雨迷茫一起留在記憶裡。

北歐風格的北歐館。(圖：竹心提供)
北歐風格的北歐館。(圖：竹心提供)
西雅圖藝術館樹幹模型。(圖：竹心提供)
西雅圖藝術館樹幹模型。(圖：竹心提供)
西雅圖北歐傳統博物館樹幹展廳。(圖：竹心提供)
西雅圖北歐傳統博物館樹幹展廳。(圖：竹心提供)
西雅圖街道。(圖：竹心提供)
西雅圖街道。(圖：竹心提供)

西雅圖 博物館 旅館

上一則

封面故事／萌寵相伴 歡迎，我的美籍華狗

下一則

船遊南極海 體驗極地生活

延伸閱讀

SVB倒閉 專家讚監管機構反應

SVB倒閉 專家讚監管機構反應
西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋

西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋
德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺

德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺
雪量不夠 新州2月龍捲風著陸 24年首見

雪量不夠 新州2月龍捲風著陸 24年首見

熱門新聞

拜登夫婦都點的這道通心粉，引起To share, or not to share?的議論。（取自Instagram）

新聞眼／拜登夫婦餐廳用餐點相同主菜 犯大忌？

2023-03-12 09:22
高速公路沿途明亮、有趣且形狀奇特的速食店外觀正逐漸消失。圖為連鎖漢堡速食店阿比。（Getty Images）

美國現象／全美速食店古怪魅力門面 走入歷史

2023-03-12 12:22
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。(取自pexels)

理財百科／節省5開銷 可延長退休儲蓄

2023-03-12 03:16
露西來到美國後，在紐約中央公園的草地上愉快奔跑。(王自勉提供)

封面故事／萌寵相伴 歡迎，我的美籍華狗

2023-03-12 16:45
（歐新社）

猜猜看／我沒見過的洛杉磯雪景

2023-03-12 03:19
瑪亞探訪泰國大象庇護中心。(俞嘉琳提供)

封面故事／流浪動物救助中途站 讓牠們不必再流浪

2023-03-12 12:45

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍