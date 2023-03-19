娛樂／蟻人3票房 牽動漫威宇宙發展

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」電影海報。（取材自IMDb）

早前上映的漫威 英雄電影 「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania，簡稱「蟻人3」）首映3天拿下1.04億美元開畫票房，成績優於出品方迪士尼 預測的9500萬美元，算是取得了開門紅。隔周雖以3220萬美元票房繼續領跑，隔周票房卻意外暴跌近82%，創下漫威電影宇宙有史以來的最差紀錄，讓人為其票房前景捏一把汗。

此前，2021年「黑寡婦」（Black Widow）第二周票房下滑68%，原因是在新冠疫情期間上映，另一方面，當時迪士尼決定讓「黑寡婦」線上線下同步發行，不少觀眾選擇在家看串流媒體Disney+，因此出現68%的下滑，情有可原。對「蟻人3」來說，這兩種障礙都不存在，唯一有可能導致如今這種情況的，只能電影故事普通，導致口碑上不去，除了漫威死忠粉在電影開映後購票捧場外，對於一般觀眾的吸引力，就很有限了。

疫後僅蜘蛛人票房破10億

「蟻人3」是漫威宇宙「第五階段」打頭陣的作品，但自從「第四階段」以來，漫威英雄電影品質下滑遭人詬病。疫情時代，僅有「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）一部英雄片的全球票房超過10億美元，其他如「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness，票房9.52億美元）、「雷神索爾4：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder，票房7.61億美元）和「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever，票房8.3億美元）這幾部去年上映的作品，都沒能突破這個重要關卡。

在2018年和2019年上映的總共六部漫威電影中，有五部全球票房破10億美元。兩相對比，除了疫情的影響之外，劇情品質下滑以及觀眾審美疲勞，恐怕都是主要原因。

回到「蟻人」系列本身，第一部2015年上映，北美票房和全球票房分別是1.8億美元和5.2億美元；2018年上映的第二部則分別是2.16億美元和6.23億美元。「蟻人3」標誌著未來三年的漫威宇宙最大反派「征服者康」（Kang the Conqueror）正式登場，因此該片的票房成績究竟如何，重要性不僅在於這一部作品，更預示著整個漫威電影宇宙的未來發展。

影評人、鐵粉口味分歧

「蟻人3」目前在「爛番茄」上的新鮮度（影評人打分）僅有47%，成為繼「永恆族」（Eternals）後又一部被多數媒體歸入「爛片」範疇的漫威電影。當然，就漫威電影而言，專業影評人的意見和觀眾感受之間，向來都存在不小差距，「蟻人3」在「爛番茄」上的爆米花指數（觀眾打分）就高達84%。不難想見，對死忠漫威粉來說，哪怕電影評分是鴨蛋，他們也都照樣會買票捧場，決定一部漫威電影首映票房的，恰恰也就是這一批觀眾。

問題在於，這次「蟻人3」的映後觀眾民調評分也僅有B級而已。因此，「蟻人3」的總票房究竟能拿到多少，還真是讓業界為迪士尼捏了一把汗。畢竟，排除第一周就傾巢而出的漫威死忠粉，該片的票房發展是否能有後勁，很大程度上還是要看一般觀眾意願，說服他們買票的關鍵因素自然就是影片的媒體評分和觀眾口碑。

此前，業界有觀點認為如果「蟻人3」的全球總票房能和「雷神4」的7.6億美元持平就算合格，足以證明全球觀眾對於漫威宇宙的故事，仍抱有興趣。單從北美地區「蟻人3」首映票房來看，形勢相對較好，但該片在海外市場尤其中國市場的票房並不理想。據燈塔專業版提供的數據，「蟻人3」的中國首映票房僅1.32億元人民幣 （約1914萬美元），遠低於上一部的4.65億元人民幣（約6745萬美元）。

（取材自澎湃新聞）