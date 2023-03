娛樂／蟻人3票房 牽動漫威宇宙發展

「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」電影海報。(取材自IMDb)

早前上映的漫威 英雄電影 「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania,簡稱「蟻人3」)首映3天拿下1.04億美元開畫票房,成績優於出品方迪士尼 預測的9500萬美元,算是取得了開門紅。隔周雖以3220萬美元票房繼續領跑,隔周票房卻意外暴跌近82%,創下漫威電影宇宙有史以來的最差紀錄,讓人為其票房前景捏一把汗。

此前,2021年「黑寡婦」(Black Widow)第二周票房下滑68%,原因是在新冠疫情期間上映,另一方面,當時迪士尼決定讓「黑寡婦」線上線下同步發行,不少觀眾選擇在家看串流媒體Disney+,因此出現68%的下滑,情有可原。對「蟻人3」來說,這兩種障礙都不存在,唯一有可能導致如今這種情況的,只能電影故事普通,導致口碑上不去,除了漫威死忠粉在電影開映後購票捧場外,對於一般觀眾的吸引力,就很有限了。

疫後僅蜘蛛人票房破10億

「蟻人3」是漫威宇宙「第五階段」打頭陣的作品,但自從「第四階段」以來,漫威英雄電影品質下滑遭人詬病。疫情時代,僅有「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)一部英雄片的全球票房超過10億美元,其他如「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness,票房9.52億美元)、「雷神索爾4:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder,票房7.61億美元)和「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever,票房8.3億美元)這幾部去年上映的作品,都沒能突破這個重要關卡。

在2018年和2019年上映的總共六部漫威電影中,有五部全球票房破10億美元。兩相對比,除了疫情的影響之外,劇情品質下滑以及觀眾審美疲勞,恐怕都是主要原因。

回到「蟻人」系列本身,第一部2015年上映,北美票房和全球票房分別是1.8億美元和5.2億美元;2018年上映的第二部則分別是2.16億美元和6.23億美元。「蟻人3」標誌著未來三年的漫威宇宙最大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)正式登場,因此該片的票房成績究竟如何,重要性不僅在於這一部作品,更預示著整個漫威電影宇宙的未來發展。

影評人、鐵粉口味分歧

「蟻人3」目前在「爛番茄」上的新鮮度(影評人打分)僅有47%,成為繼「永恆族」(Eternals)後又一部被多數媒體歸入「爛片」範疇的漫威電影。當然,就漫威電影而言,專業影評人的意見和觀眾感受之間,向來都存在不小差距,「蟻人3」在「爛番茄」上的爆米花指數(觀眾打分)就高達84%。不難想見,對死忠漫威粉來說,哪怕電影評分是鴨蛋,他們也都照樣會買票捧場,決定一部漫威電影首映票房的,恰恰也就是這一批觀眾。

問題在於,這次「蟻人3」的映後觀眾民調評分也僅有B級而已。因此,「蟻人3」的總票房究竟能拿到多少,還真是讓業界為迪士尼捏了一把汗。畢竟,排除第一周就傾巢而出的漫威死忠粉,該片的票房發展是否能有後勁,很大程度上還是要看一般觀眾意願,說服他們買票的關鍵因素自然就是影片的媒體評分和觀眾口碑。

此前,業界有觀點認為如果「蟻人3」的全球總票房能和「雷神4」的7.6億美元持平就算合格,足以證明全球觀眾對於漫威宇宙的故事,仍抱有興趣。單從北美地區「蟻人3」首映票房來看,形勢相對較好,但該片在海外市場尤其中國市場的票房並不理想。據燈塔專業版提供的數據,「蟻人3」的中國首映票房僅1.32億元人民幣 (約1914萬美元),遠低於上一部的4.65億元人民幣(約6745萬美元)。

(取材自澎湃新聞)