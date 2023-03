每周一書／AI世代與我們的未來

AI世代與我們的未來。(紐約世界書局提供)

人工智慧 必將帶來劃時代的改變,會扭轉我們的社會、經濟、政治和外交政策,這一切影響遠遠超過任何領域的傳統範疇,而我們做好準備了嗎?

「AI世代與我們的未來:人工智慧如何改變生活,甚至是世界?」(The Age of A.I. : And Our Human Future) 一書是美國前國務卿 季辛吉(Henry A. Kissinger)、 Google前執行長施密特(Eric Schmidt)及MIT首任計算學院院長丹尼爾.哈騰洛赫(Daniel Huttenlocher)三位傑出專家的深度對話。

哈佛法學院前院長瑪莎.米諾(Martha Minow)談起此書,稱係這個時代的必讀之作。

三位世界上極富成就的思想家齊聚一堂,思考人工智慧將如何改變我們與知識、政治和所生活的社會之間的關係,探索人工智慧對我們所有人的意義。我們正在經歷一個空前的、不同於以往的時代。

人工智慧並不是一種產業,也不是一項商品。就算換成策略用語,人工智慧也不是一個「領域」。人工智慧對於科學研究、教育、製造、生產、物流、運輸、國防、執法、政治、廣告、藝術、文化等許多產業和人類生活的許多面向來說,是個加分的工具。人工智能 的特性,包括學習、演化和出人意料的能力,會破壞並改變上述的產業,最終改寫人類的身分與真實體驗,人類或許從進入現代以來都還沒有體驗過如此翻天覆地的轉變。

本書將試圖說明人工智慧,並讓讀者獲得相關問題與工具,如此一來,讀者就會知道接下來幾年必須面對的問題,也會擁有適當的工具來逐步解答這些問題,例如:

.醫療、生物、航太與量子物理經過人工智慧創新之後會是什麼模樣?

.具備人工智慧的「忠友」,尤其是陪伴孩子的人工智慧,是什麼模樣?

.結合人工智慧的戰爭會是什麼樣態?

.人工智慧會察覺到人類所不能察覺的真相(reality)嗎?

.人工智慧開始評估、規劃人類的行動之後,人類會有什麼改變?

.屆時,身而為人的意義是什麼?

