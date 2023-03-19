我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

每周一書／AI世代與我們的未來

每周一書
AI世代與我們的未來。（紐約世界書局提供）
AI世代與我們的未來。（紐約世界書局提供）

人工智慧必將帶來劃時代的改變，會扭轉我們的社會、經濟、政治和外交政策，這一切影響遠遠超過任何領域的傳統範疇，而我們做好準備了嗎？

「AI世代與我們的未來：人工智慧如何改變生活，甚至是世界？」(The Age of A.I. : And Our Human Future) 一書是美國前國務卿季辛吉(Henry A. Kissinger)、 Google前執行長施密特(Eric Schmidt)及MIT首任計算學院院長丹尼爾．哈騰洛赫(Daniel Huttenlocher)三位傑出專家的深度對話。

哈佛法學院前院長瑪莎．米諾(Martha Minow)談起此書，稱係這個時代的必讀之作。

三位世界上極富成就的思想家齊聚一堂，思考人工智慧將如何改變我們與知識、政治和所生活的社會之間的關係，探索人工智慧對我們所有人的意義。我們正在經歷一個空前的、不同於以往的時代。

人工智慧並不是一種產業，也不是一項商品。就算換成策略用語，人工智慧也不是一個「領域」。人工智慧對於科學研究、教育、製造、生產、物流、運輸、國防、執法、政治、廣告、藝術、文化等許多產業和人類生活的許多面向來說，是個加分的工具。人工智能的特性，包括學習、演化和出人意料的能力，會破壞並改變上述的產業，最終改寫人類的身分與真實體驗，人類或許從進入現代以來都還沒有體驗過如此翻天覆地的轉變。

本書將試圖說明人工智慧，並讓讀者獲得相關問題與工具，如此一來，讀者就會知道接下來幾年必須面對的問題，也會擁有適當的工具來逐步解答這些問題，例如：

．醫療、生物、航太與量子物理經過人工智慧創新之後會是什麼模樣？

．具備人工智慧的「忠友」，尤其是陪伴孩子的人工智慧，是什麼模樣？

．結合人工智慧的戰爭會是什麼樣態？

．人工智慧會察覺到人類所不能察覺的真相（reality）嗎？

．人工智慧開始評估、規劃人類的行動之後，人類會有什麼改變？

．屆時，身而為人的意義是什麼？

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

人工智慧 人工智能 國務卿

上一則

大仁說財經／俄經濟不墜 全靠中國力挺

下一則

理財百科／退休儲蓄 存8地方最好

延伸閱讀

ChatGPT只是回覆機器人？遭批無自省能力 網笑人類也是

ChatGPT只是回覆機器人？遭批無自省能力 網笑人類也是
封面故事／未來篇／作業誰寫的 考驗貓抓鼠

封面故事／未來篇／作業誰寫的 考驗貓抓鼠
封面故事／飯碗篇／提示工程師 未來最新潮工作

封面故事／飯碗篇／提示工程師 未來最新潮工作
羅馬尼亞政府創全球先例 用AI擔任榮譽顧問

羅馬尼亞政府創全球先例 用AI擔任榮譽顧問

熱門新聞

拜登夫婦都點的這道通心粉，引起To share, or not to share?的議論。（取自Instagram）

新聞眼／拜登夫婦餐廳用餐點相同主菜 犯大忌？

2023-03-12 09:22
高速公路沿途明亮、有趣且形狀奇特的速食店外觀正逐漸消失。圖為連鎖漢堡速食店阿比。（Getty Images）

美國現象／全美速食店古怪魅力門面 走入歷史

2023-03-12 12:22
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。(取自pexels)

理財百科／節省5開銷 可延長退休儲蓄

2023-03-12 03:16
露西來到美國後，在紐約中央公園的草地上愉快奔跑。(王自勉提供)

封面故事／萌寵相伴 歡迎，我的美籍華狗

2023-03-12 16:45
（歐新社）

猜猜看／我沒見過的洛杉磯雪景

2023-03-12 03:19
瑪亞探訪泰國大象庇護中心。(俞嘉琳提供)

封面故事／流浪動物救助中途站 讓牠們不必再流浪

2023-03-12 12:45

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍