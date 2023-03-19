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365行／退休再就業 要注意哪些事？

周靜芝
對於一些退休人士來說，重返工作崗位已成為多數人的願望。（Getty Images）
對於一些退休人士來說，重返工作崗位已成為多數人的願望。（Getty Images）

對於一些退休人士來說，重返工作崗位，已經成為多數人的願望。根據美國人力資源公司沛齊(Paychex)最近的一項研究，大約六分之一的退休美國人表示他們正在考慮是否重新找份工作；而這些「退而不想休」的人，平均已離開勞動市場四年。

報告中提到受訪者希望重返職場的理由依序為「個人因素」（57%）、「需要更多錢」（53%）和「感到無聊」（52%）；而「感到孤獨」（45%）和「通貨膨脹」（45%）排在考慮重新就業的前五名。

是需要錢？或需找事做？

勞動市場中的老年人數量年年在增長，根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的資料，2021年65至74歲成年人的勞動參與率為25.8%。到2031年，這個比率預計將增長到30.7%。在75歲及以上的人中，勞動力所占比率預計將從2021年的8.6%上升到11.1%。

如果發現自己正在考慮「退而不休」，那麼在重返工作崗位前需要考慮一些事情。賓州的財務規劃師布尼奧(Nicholas Bunio)說，他認為這可以歸結為「做這份工作的目的是什麼？」「去賺一份薪水，是因為你需要它，還是給自己找些事情做？」

成就感+壓力低+有彈性

如果考慮重新就業的原因不是經濟因素，那麼你並非少數。任職紐約的財務顧問孟德爾斯(David Mendels)說，無聊是一個大問題；即使你討厭你的工作，它也是形塑「你是誰」、「你是什麼」的重要部分。孟德爾斯說，當這部分被拿走時，「這對很多人來說都是一個大問題」。

雖然延後請領社安金，未來可以領更多，但許多人會儘快在62歲或不久之後提出申請。（...
雖然延後請領社安金，未來可以領更多，但許多人會儘快在62歲或不久之後提出申請。（Getty Images）

布尼奧說，如果正在尋找一份「滿足感」的工作，那麼可考慮找份壓力小且有彈性的工作。他說，這很重要，你已經退休了，你不需要建立職業生涯。

無論是否需要錢，瞭解在就業的收入對個人財務狀況和其他部分的影響也很重要。

多了份薪資 可延領社安金

如果在尚未達到完全退休年齡提早申領社安金，多一份薪資收入可能會暫時減少你的福利，至少在滿66歲或67歲之前。

雖然盡可能延後請領社安金，未來可以領更多，但許多人會盡快在62歲或不久之後提出申請。

如果已提前開始每月領取社安金，在不影響福利的情況下，可以從工作中賺取的收入是有限的。2023年，該上限為2萬1240美元，每超過限額2美元，社安金就會減少1美元。等到達完全退休年齡時，這筆錢會在每月的社安金支票中返還給你。

孟德爾斯說，他們把它還給你，這是一件好事；屆時還可以從工作中賺取盡可能多的收入，而不會影響社安金的給付。

新職健保好 可放棄紅藍卡

除了工作的額外收入可能會讓你適用更高繳稅級距之外，還可能引發醫療保險的額外費用。基本上，高收入者要支付Medicare B計畫（門診保險）和D計畫（處方籤保險）保費附加費。個人收入超過9萬7000美元，聯合申報的夫妻收入超過19萬4000美元時，會額外收費。

當然，如果能透過新工作獲得健康保險，也可以放棄醫療保險，視個人情況而定。 雖然員工人數少於20人的公司，員工在年滿65歲後通常必須參加Medicare，以避免日後支付額外費用，但大型公司的員工可以有選擇。

也就是說，你可以選擇公司的健康計畫並放棄Medicare，然後再重新加入。但是，需要注意許多規則和截止日期。

希望重返職場的理由（資料來源／Paychex人力資源公司）
希望重返職場的理由（資料來源／Paychex人力資源公司）

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