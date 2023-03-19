養生／薑泡腳+按摩…手腳不再冰冷

用薑泡腳，是最簡便的驅寒保暖方法。(本報資料照片)

春暖乍寒，冬天似乎並未走遠，許多人仍感到手腳冰冷。中醫師吳明珠建議，天氣寒冷時，「泡腳」是最簡便的驅寒保暖好方法，可以生薑、老薑、霍香等中藥材組成「薑薑泡腳方」，每天泡腳一次，同時進行穴位按摩，幫助促進心血管循環，改善手腳冰冷症狀。

天冷時，容易氣血不足，吳明珠指出，三高 、心血管疾病 、糖尿病 、高血脂、膽固醇高、三酸甘油脂高等患者，及減肥、貧血、有子宮肌瘤、巧克力囊腫的婦女，應特別注意保暖，並適當進行飲食調理。

例如容易貧血的人，血液量不足而易手腳冰冷，吳明珠建議，必須補血，可以吃豬肝等補血食物，天氣寒冷時，可以喝四物湯，其中的「當歸」維生素B12含量多，B群也多，當歸還可以入菜烹調，但燥熱體質、發燒、感冒的人因為對溫度冷熱應付的免疫力低，並不適合吃補藥例如當歸，建議可以吃豬肝湯。 生薑。（本報資料照片）

以中藥材泡腳，是寒冷冬天的最佳禦寒保暖方法。吳明珠說，廚房中常見的生薑、老薑，具有增強心血管循環作用，霍香則可去濕，這些藥材放入藥袋中，以2000㏄水煮滾，藥效會出來，可以拿來泡腳，熱水泡至膝蓋處功效較好。建議睡前泡，具保暖又有安眠效果，泡腳可配合穴道按摩，包括腳掌背上的「太沖穴」，腳踝內測的「太溪穴」、小腿後側的「承山穴」，禦寒效果加成。