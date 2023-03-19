養生／巧克力種類多 吃對了營養又健康

巧克力除了能傳達情意，適量食用還有益健康。 （新華社）

巧克力除了能傳達情意，在營養師眼中，適量食用巧克力還有益健康，台灣安南醫院營養科營養師白詠暄說，不同種類的巧克力營養成分大有差異，搞懂其中的不同，才能放心享用這份健康的浪漫。

純黑巧克力 健康首選

首先來認識巧克力的加工過程：可可豆→選別→烘烤→碾碎風選→研磨→可可膏（純黑巧克力）。

所謂的純黑巧克力，其實就是可可膏，主要成分為可可脂和可可粉，是一般市售巧克力的原料。它和一般巧克力的不同點在於無糖、無添加香料及無其他添加物。

純黑巧克力好處多，主要是因為可可粉含豐富多酚類，有抗氧化、穩定血壓 等益處；而可可脂主要由單元不飽和脂肪酸及飽和脂肪酸組成，單元不飽和脂肪酸不僅可降低總膽固醇，也可幫助提升高密度脂蛋白膽固醇。

純可可粉 營養成分多

100%純可可粉是可可膏壓榨出可可脂後剩下的硬塊部分，經粉碎研磨後得到，依製程可分成兩種，分別是天然可可粉與鹼化可可粉。

市售沖泡的可可粉幾乎都是經過鹼化後的可可粉，才能提供滑順的口感。原因是天然可可粉的口味較酸且苦澀，直接沖泡飲用的口感較差，常作為烘焙使用，因烘焙過程會加入小蘇打粉，也是一種鹼化的過程，才可在成品中提供合適的口感及香氣。

純可可粉不僅含有豐富的維生素、礦物質、多酚類可幫助身體代謝，它還含有「可可木質纖維」，可幫助腸胃蠕動、消化、促進排便，還可以幫助吸附膽汁中的膽汁酸，使其順利排出體外。

選購時注意選擇純可可粉，避免添加過量糖、奶精的可可飲，才可以獲得純可可粉的好處又不發胖。

苦甜巧克力 熱量偏多

苦甜巧克力是黑巧克力的一種，主要由可可脂、可可粉、可可膏等可可固形物再加入糖製成，其特點為不含牛乳固形物，且須含有35%以上的總可可固形物。

一般買巧克力時，常會比較的%數就是指「總可可固形物」，包含「可可脂」、「非脂可可固形物」兩種主要成分，但同樣是購買80%巧克力，會因這兩種成分不同的比例，而吃到不一樣的口感與風味。

苦甜巧克力主要成分是可可脂（油脂）再加糖製成，熱量偏高，選購時應多注意。

牛奶 巧克力 添加物較多

牛奶巧克力可想成是苦甜巧克力再加入乳製品、香料和表面活性劑等材料製作而成，其中總可可固形物不可低於25%，牛乳固形物不低於12%。

因加入牛奶，使口感更滑順，但又保有可可的微苦，深受大眾喜愛；常使用在甜品、零食中，例如蛋糕表面澆淋、裱花擠字、脫模造型等。

白巧克力 不含可可益處

白巧克力的組成和牛奶巧克力雷同，但它的特點是成分中沒有可可粉，主要是由可可脂製成，其中可可脂不低於20%，牛乳固形物不低於14%。因白巧克力不含可可粉，所以無法獲得可可粉中的抗氧化物質及多酚類，就無法得到吃巧克力的主要益處。