醫藥／不菸不酒突然急性中風 竟是多血症作怪

一名60歲男子未抽菸酗酒，也無糖尿病、高血壓等病史，近期因左半邊肢體突然間無力，被診斷為急性中風住院治療，經醫院檢查，確診為真性紅血球增生症，又稱為多血症。圖為示意圖。(Getty Images)

台灣一名60歲男子未抽菸酗酒，也無糖尿病 、高血壓 等病史，近期因左半邊肢體突然間無力，被診斷為急性中風 住院治療。新竹台大分院新竹醫院內科部血液科醫師邱柏儒說，該男的血紅素和血比容過高，恐是骨髓增生性疾病，經一連串病史詢問、理學檢查、抽血檢查、基因突變篩檢及接受骨髓穿刺檢查，確診為真性紅血球增生症，又稱多血症 (polycythemia vera)。

真性紅血球增生症為何會引發中風呢？邱柏儒解釋，起因於血液中的紅血球數量增加，造成血液的黏稠度上升，引起血管內血液流速度緩慢，進而促進血栓形成風險。此狀況不只引起動脈血栓疾病，如中風、心肌梗塞等，有時也會造成身體各器官靜脈血栓，如在大腦靜脈竇栓塞、肝臟的肝門靜脈栓塞等。

在症狀表現上，有的病患會出現頭痛、呼吸急促、視力模糊、夜間盜汗，洗了熱水澡後發生的搔癢等症狀。在確診真性紅球增生症後，大部分病患的預後狀況良好，仍有一部分的病患的症狀會隨著時間而進展，大約30%的病人會轉變成骨髓纖維化，而5%的病人會進一步轉變成急性骨髓性白血病，故建議須定期抽血追蹤血球變化。