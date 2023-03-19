我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

醫藥／不菸不酒突然急性中風 竟是多血症作怪

王駿杰
一名60歲男子未抽菸酗酒，也無糖尿病、高血壓等病史，近期因左半邊肢體突然間無力，被診斷為急性中風住院治療，經醫院檢查，確診為真性紅血球增生症，又稱為多血症。圖為示意圖。(Getty Images)
一名60歲男子未抽菸酗酒，也無糖尿病、高血壓等病史，近期因左半邊肢體突然間無力，被診斷為急性中風住院治療，經醫院檢查，確診為真性紅血球增生症，又稱為多血症。圖為示意圖。(Getty Images)

台灣一名60歲男子未抽菸酗酒，也無糖尿病高血壓等病史，近期因左半邊肢體突然間無力，被診斷為急性中風住院治療。新竹台大分院新竹醫院內科部血液科醫師邱柏儒說，該男的血紅素和血比容過高，恐是骨髓增生性疾病，經一連串病史詢問、理學檢查、抽血檢查、基因突變篩檢及接受骨髓穿刺檢查，確診為真性紅血球增生症，又稱多血症 (polycythemia vera)。

真性紅血球增生症為何會引發中風呢？邱柏儒解釋，起因於血液中的紅血球數量增加，造成血液的黏稠度上升，引起血管內血液流速度緩慢，進而促進血栓形成風險。此狀況不只引起動脈血栓疾病，如中風、心肌梗塞等，有時也會造成身體各器官靜脈血栓，如在大腦靜脈竇栓塞、肝臟的肝門靜脈栓塞等。

在症狀表現上，有的病患會出現頭痛、呼吸急促、視力模糊、夜間盜汗，洗了熱水澡後發生的搔癢等症狀。在確診真性紅球增生症後，大部分病患的預後狀況良好，仍有一部分的病患的症狀會隨著時間而進展，大約30%的病人會轉變成骨髓纖維化，而5%的病人會進一步轉變成急性骨髓性白血病，故建議須定期抽血追蹤血球變化。

中風 高血壓 糖尿病

上一則

養生／燕麥奶不是奶類 不能取代牛奶

下一則

醫藥／防尿道感染 別憋尿 多喝蔓越莓汁

延伸閱讀

65歲男突右手無力竟是腦中風 第二代防護網頸動脈支架救命

65歲男突右手無力竟是腦中風 第二代防護網頸動脈支架救命
睡眠專家：時間撥快撥慢 心臟病、中風、情緒失控風險增加

睡眠專家：時間撥快撥慢 心臟病、中風、情緒失控風險增加
專家：時間調快調慢不利生理時鐘 中風、心臟病風險增

專家：時間調快調慢不利生理時鐘 中風、心臟病風險增
腦神經受損恐害看不到 專家提醒「服用2藥品」勿擅自停

腦神經受損恐害看不到 專家提醒「服用2藥品」勿擅自停

熱門新聞

拜登夫婦都點的這道通心粉，引起To share, or not to share?的議論。（取自Instagram）

新聞眼／拜登夫婦餐廳用餐點相同主菜 犯大忌？

2023-03-12 09:22
高速公路沿途明亮、有趣且形狀奇特的速食店外觀正逐漸消失。圖為連鎖漢堡速食店阿比。（Getty Images）

美國現象／全美速食店古怪魅力門面 走入歷史

2023-03-12 12:22
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。(取自pexels)

理財百科／節省5開銷 可延長退休儲蓄

2023-03-12 03:16
露西來到美國後，在紐約中央公園的草地上愉快奔跑。(王自勉提供)

封面故事／萌寵相伴 歡迎，我的美籍華狗

2023-03-12 16:45
（歐新社）

猜猜看／我沒見過的洛杉磯雪景

2023-03-12 03:19
瑪亞探訪泰國大象庇護中心。(俞嘉琳提供)

封面故事／流浪動物救助中途站 讓牠們不必再流浪

2023-03-12 12:45

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍