移民專頁／來美目的不符B簽證 被認欺詐

如果申請人持B簽證入境，但來美的主要目的是結婚和在美國永久居留，易被認定有簽證欺騙。（Getty Images）

讀者問：

我幾年前以參加侄子的大學畢業典禮為由拿到十年簽證 ，在2019年時來美國訪問時，在一家婚介所做了登記，希望能夠嫁一個公民，把我的女兒帶來美國。婚介所給我介紹了幾個，其中一個感覺不錯。他也準備娶我。我因此來到美國，準備與他成婚。但是，我有點擔心，移民局 會不會認為我欺騙了簽證官？

答:

根據移民法第212(a)(6)(C)(i)條款，如果外國人曾經故意做過實質性的虛假陳述，以獲得移民法上的福利，則不可以獲得綠卡 ，除非申請並被批准豁免。要申請豁免，必須在美國有合資格的親屬(qualifying relatives)，即申請人的配偶或者父母是綠卡或公民身分，並且要證明，如果不批准綠卡，會對其美國合資格的親屬造成極端困難。

如果申請人持B簽證入境，但來美的主要目的是結婚和在美國永久居留，在來美後很短的時間內結婚並申請綠卡，會被移民官認為入境的時候有預先意圖(preconceived intention)，與非移民簽證的目的不符，因此認定有簽證欺騙。

如果移民官做出了這樣的認定，則你需要申請豁免，豁免批准後才可以獲得綠卡身分。因為你的先生有公民身分，你有資格申請豁免。