我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

移民專頁／來美目的不符B簽證 被認欺詐

鄭毅律師主答
如果申請人持B簽證入境，但來美的主要目的是結婚和在美國永久居留，易被認定有簽證欺騙。（Getty Images）
如果申請人持B簽證入境，但來美的主要目的是結婚和在美國永久居留，易被認定有簽證欺騙。（Getty Images）

讀者問：

我幾年前以參加侄子的大學畢業典禮為由拿到十年簽證，在2019年時來美國訪問時，在一家婚介所做了登記，希望能夠嫁一個公民，把我的女兒帶來美國。婚介所給我介紹了幾個，其中一個感覺不錯。他也準備娶我。我因此來到美國，準備與他成婚。但是，我有點擔心，移民局會不會認為我欺騙了簽證官？

答:

根據移民法第212(a)(6)(C)(i)條款，如果外國人曾經故意做過實質性的虛假陳述，以獲得移民法上的福利，則不可以獲得綠卡，除非申請並被批准豁免。要申請豁免，必須在美國有合資格的親屬(qualifying relatives)，即申請人的配偶或者父母是綠卡或公民身分，並且要證明，如果不批准綠卡，會對其美國合資格的親屬造成極端困難。

如果申請人持B簽證入境，但來美的主要目的是結婚和在美國永久居留，在來美後很短的時間內結婚並申請綠卡，會被移民官認為入境的時候有預先意圖(preconceived intention)，與非移民簽證的目的不符，因此認定有簽證欺騙。

如果移民官做出了這樣的認定，則你需要申請豁免，豁免批准後才可以獲得綠卡身分。因為你的先生有公民身分，你有資格申請豁免。

移民局 綠卡 簽證

上一則

移民專頁／返中定居 需FBI無犯罪證明

下一則

移民專頁／無資格調整身分 可申請臨時豁免

延伸閱讀

香港移民展預約增3成 85%擬出走 業界料半年內為高峰潮

香港移民展預約增3成 85%擬出走 業界料半年內為高峰潮
移民專頁／暫回中國遠程工作 不影響I-485

移民專頁／暫回中國遠程工作 不影響I-485
移民專頁／雇主可以贊助遠程工作職位的PERM

移民專頁／雇主可以贊助遠程工作職位的PERM
移民專頁／論文罕被引用 恐難獲NIW

移民專頁／論文罕被引用 恐難獲NIW

熱門新聞

拜登夫婦都點的這道通心粉，引起To share, or not to share?的議論。（取自Instagram）

新聞眼／拜登夫婦餐廳用餐點相同主菜 犯大忌？

2023-03-12 09:22
高速公路沿途明亮、有趣且形狀奇特的速食店外觀正逐漸消失。圖為連鎖漢堡速食店阿比。（Getty Images）

美國現象／全美速食店古怪魅力門面 走入歷史

2023-03-12 12:22
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。(取自pexels)

理財百科／節省5開銷 可延長退休儲蓄

2023-03-12 03:16
露西來到美國後，在紐約中央公園的草地上愉快奔跑。(王自勉提供)

封面故事／萌寵相伴 歡迎，我的美籍華狗

2023-03-12 16:45
（歐新社）

猜猜看／我沒見過的洛杉磯雪景

2023-03-12 03:19
瑪亞探訪泰國大象庇護中心。(俞嘉琳提供)

封面故事／流浪動物救助中途站 讓牠們不必再流浪

2023-03-12 12:45

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍