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星座／3月19日至3月25日 摩羯座充實的一周 巨蟹座希望易落空

科技紫微網

3月19日至3月25日，12星座運勢如何呢？

牡羊座總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：深海藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

金牛座總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙子座總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

獅子座總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

處女座總運指數：★★☆☆☆

戀愛告急和金融危機會一前一後在本周上演，你需要有足夠強大的樂觀精神才能使運勢逆轉。幸好事業上還能喘口氣，按照平常的節奏進行即可。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天秤座總運指數：★★★☆☆

本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中劃出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

天蠍座總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將會出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風則會吃虧。

幸運色彩：太空

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

射手座總運指數：★★★☆☆

這周是你制定計劃的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計劃當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計劃，你會過得充實而開心。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

水瓶座總運指數：★★☆☆☆

本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇伸出援手；投資可得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

指數 太空 投資

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