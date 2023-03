吃貨／美國人最愛的佰百雞 美味全靠1祕方

佰百雞炸雞餐雖然美味,但卡路里含量也超高。(取自Instagram)

說到美式休閒食品,炸雞絕對是最受歡迎的選項之一。根據網路市調公司YouGov的一項調查,炸雞在最受歡迎的美國食物中排名第六,次於起司漢堡和炸薯條。

一般來說,好吃的炸雞需要外皮酥脆、肉質多汁。雖然市面上有眾多餐廳提供這道標準的南方菜餚,但每位消費者對什麼是最好吃的炸雞顯然有自己的看法。

佰百雞(Popeyes)的炸雞漢堡日前在社群媒體 上引起一番熱烈討論。Bojangles的粉絲,擁護這家以未冷凍的新鮮雞肉配上比斯吉、聞名於南方的店;始終支持「肯德基 爺爺」的消費者也不少。

為了瞭解哪家速食店的炸雞是美國人認為最好吃的?美食 網站Mashed訪問了553位民眾,其中29%的受訪者選擇了佰百雞,表示這家創立於路易斯安那州的速食連鎖店是他們吃炸雞時的首選。

是什麼讓佰百雞的炸雞在競爭激烈的市場中脫穎而出,可能是因為他們的每一塊雞腿、雞胸、雞翅在入油鍋前都要先醃製12小時,或者是麵糊裡的紐奧良綜合香料粉Cajun,加得恰到好處,只帶點微辣。一位網友同意後者,他說,佰百雞是他吃過最好吃的炸雞!其他人也稱讚「調味得恰到好處,嫩到不行」。

其他受歡迎的炸雞店與佰百雞相比如何?肯德基緊隨其後,獲得28.39%的選票,而Raising Cane’s則以15.73%的得票率居第三。Bojangles和Church’s Chicken均獲得8.5%的支持,其次是Zaxby’s,獲得8.14%。至於菲律賓知名炸雞連鎖店快樂蜂(Jolliebee),則敬陪末座,只有1.63%的受訪者稱它為他們的最愛。

受歡迎的炸雞店,肯德基排名第二。(Getty Images)

美味祕密 靠獨家調味料

如果你認為佰百雞炸雞的味道有些不同,那你的感覺是對的。這家連鎖餐廳以使用Cajun調味料而聞名,其中包含了獨家調配的香料。佰百雞在官網上說明,他們的烹調特色建立在路易斯安那州濃郁的Cajun和克里奧爾(creole)風味上。

「讀者文摘」報導說,直到2014年,佰百雞才擁有自己的混合香料配方,當時該品牌斥資4300萬美元從一家私人公司手中取得了該配方。

有一段時間,佰百雞發送給消費者Cajun調味料,讓粉絲們把它用在炸雞、炸薯條等食物上。這款調味料是用鹽、洋蔥粉、大蒜粉、紅胡椒和黑胡椒製成的,網路上也不難找到佰百雞的Cajun調味料的模仿食譜。

享受美味 不忘控制熱量

儘管炸雞很美味(無論從哪裡訂購),但它並不是營養的餐點,佰百雞也不例外,餐點雖然美味,但它們的卡路里含量也超高。

營養師珍妮佛·麥克丹尼爾(Jennifer McDaniel)表示,炸雞餐平均約800卡熱量,一份炸雞胸肉的鈉含量1230毫克,已超過每日攝入量(2,300毫克)的一半。此外,炸雞或所有油炸食品通常含有反式脂肪,會增加罹患心血管疾病或糖尿病的風險。

那麼,如果在佰百雞點餐,最佳的選擇是什麼?

美食網站Eat This, Not That ! 表示,最好的選擇可能是熏黑雞柳(blackened chicken tenders),它是用Cajun調味料醃製成,但不含麵包屑和飽和脂肪。三塊裝的熏黑雞柳含有26克蛋白質和170卡熱量。如果喜歡外皮裹上麵包屑,另一個適合的選擇可能是Bonafide雞腿,每份含有9克脂肪和160卡熱量。