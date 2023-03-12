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料理功夫／開胃小吃 白雲鳳爪

項月華
白雲鳳爪成品
白雲鳳爪成品

白雲鳳爪是傳統粵菜中開胃小吃之一，經過特製的滷水浸泡過的鳳瓜，能用Q彈、爽、脆來形容，那真是最不為過的評價了。喜歡小酌一杯的你，這款白雲鳳爪是最佳的配菜，不信試試。

材料：

雞爪750克、小紅椒2個(切細粒)、生薑3-5片、大蒜2瓣(切片)、青蔥若干根、檸檬1顆(切片並去籽)。

醃汁料：

白醋1杯、白糖50克、鹽1湯勺、米酒1茶匙、魚露2湯勺、水2杯。

白雲鳳爪食材
白雲鳳爪食材

作法：

1.鳳爪洗淨後放入鍋中加水，加薑片、蔥段和米酒，開大火燒開，然後撇去浮沫，轉小火煮10分鐘，關火後再悶10分鐘。

2.取出鳳爪用涼水沖洗乾淨，剪去鳳爪指甲，再對半切開後備用。

3.把所有醃製料放入鍋中燒滾，然後待涼備用。

4.取一玻璃容器，放入冰塊和水，把鳳爪倒入冰鎮30分鐘，這樣能使肉質更Q彈，然後濾去冰水，倒入醃料汁浸泡，並放入小紅椒粒、蒜片和檸檬片混合後，放入冰箱內冷藏過夜，使其更加入味。

鳳爪冰鎮30分鐘，能使肉質更Q彈。
鳳爪冰鎮30分鐘，能使肉質更Q彈。

將鳳爪和醃料汁、小紅椒粒、蒜片和檸檬片混合，冷藏過夜即可。
將鳳爪和醃料汁、小紅椒粒、蒜片和檸檬片混合，冷藏過夜即可。

小叮嚀：

這款白雲鳳爪可放置冰箱保存3～5天，喜歡的話可以多做些隨時食用。

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