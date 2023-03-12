報稅季節／5種申報軟體 幫你省錢省時

善用報稅軟體，可以使讓人頭痛的申報流程更簡單、迅速。（取自pexels）

多數納稅人提交2022年納稅申報表或延期提交和支付任何欠稅的申報截止日期是4月18日(周二)。但不用擔心，有幾個報稅 軟體可以使這個讓人頭痛的流程更簡單、更迅速。

這些軟體提供了易於使用的介面、自動計算和逐步指導，報稅準備軟體還可以讓你保持井然有序、善用扣除額並節省時間和金錢。

自己報稅可能是最大程度省錢的明智之舉，但重要的是選擇適合需要的報稅軟體。

1.Cash App Taxes：Cash App Taxes前身是Credit Karma Taxes，使用完全免費，有沒有任何隱藏費用，甚至包括每次的audit defense也是免費。可以在電腦或手機上使用它，並在幾分鐘內完成存檔。他們提供最大退款保證，如果將退稅 款存入Cash App帳戶，最多可以提前六天取款。不用支付一毛錢即可自信地提交聯邦和州的申報表。

2. TurboTax：TurboTax可根據特定需求，提供免費、豪華(deluxe)、高級(premier)和自雇(self-employed)等版本的報稅軟體。它可以搜索350多項稅收扣除和抵免，自動導入加密貨幣和股票活動，並涵蓋出租房屋的收入和支出。TurboTax還可以為自由工作者和小企業主提供指導。

3. TaxSlayer：TaxSlayer是一款僅限線上使用的報稅準備軟體，包括線上方式提交聯邦和州稅所需的所有表格、計算和資源。TaxSlayer可根據個人的納稅情況提供多種產品選擇，並提供從你的聯邦退稅中扣除服務費用的選項。

4. H&R Block：另一個選擇是H&R Block，可在任何裝置上準備報稅表，並得到稅務專家的無限制協助。不管是拼車司機還是送餐員？H&R Block 自雇(Self-Employed)軟體可以確保你申請所有扣除額並取回應得的每一塊錢。為了日後方便，該線上軟體將存儲你的申報單六年，對於喜歡使用桌機電腦的人，甚至提供軟體下載版本。

5. TaxAct：TaxAct提供各種版本的軟體以滿足每個人的需求。可以從線上稅務軟體導入前一年的申報表，並選擇直接從退稅款中扣除費用。他們甚至提供審計協助，因此您可以高枕無憂，因為你知道如果在提交申報表後的未來三年內很少有機會接受審計，那麼專門的稅務專業人員將處理與國稅局的互動。