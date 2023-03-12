我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

醫藥／女性經血爆量、經期長 當心「類血友病」

黃惠群
醫師指出，女性月經若持續超過1周、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分即為經血過量，可能罹患類血友病。（本報資料照片）
醫師指出，女性月經若持續超過1周、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分即為經血過量，可能罹患類血友病。（本報資料照片）

今年高一的彭妹妹生理期都睡不好，去年經期平均長達20多天，每天需使用超過12片夜用加長衛生棉，甚至排出硬幣大小血塊；醫師指出，月經過量恐是罹患類血友病。

類血友病(VWD)是常見的「遺傳性出血疾病」，因患者體內類血友病因子( VWF)不足或功能缺乏，導致「凝血異常」。

台灣台中榮總罕病暨血友病中心主任王建得指出，男女盛行率相當，女性因月經出血，能相對明顯評估凝血功能是否異常，故女性較男性有較高確診率。但根據海外統計，有15%至30%經血過量女性有遺傳性凝血異常疾病的風險。

台灣血栓暨止血學會推出「經血過量123」自評，女性月經若持續超過1周、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分即為經血過量，可能罹患類血友病，呼籲女性重視經期健康。

台灣中山醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主任翁德甫提醒，很多女性誤以為經血過量是體質因素，直到出現合併流鼻血、牙齦出血或經期血流不止，才求診血液科；呼籲民眾不能忽視其他症狀，否則意外出現大型開放傷口時，恐無法及時使用正確藥物止血造成生命危險。

翁德甫表示，民眾可從該病常見特徵，初步自評是否有止血異常疾病風險：除經血過量外，若一年有5次以上流鼻血超過10分鐘、每月發生不明原因瘀青1至4次，或日常清潔口腔時牙齦流血不止，應至醫院諮詢血液科醫師。

醫學 腫瘤

上一則

醫師的話／8個小習慣 增加高血壓風險

下一則

醫藥／半糖紅茶當水喝 35歲男罹糖尿病

延伸閱讀

女性生理用品 可望免銷售稅

女性生理用品 可望免銷售稅
限制墮胎惹人怨?　德州擬對女性生理用品免徵銷售稅

限制墮胎惹人怨?　德州擬對女性生理用品免徵銷售稅
Thinx的月經內褲惹爭議 化學物質恐致永不孕？

Thinx的月經內褲惹爭議 化學物質恐致永不孕？
經期沒來不在意 23歲女腹痛才知臨盆

經期沒來不在意 23歲女腹痛才知臨盆

熱門新聞

OpenAI聊天機器人ChatGPT讓人見識到人工智慧威力強大，許多領域工作者恐將面臨機器人搶飯碗的危機。(路透)

封面故事／飯碗篇／提示工程師 未來最新潮工作

2023-03-05 12:28
如果搬家是為了沉浸在異國文化中，需多考慮現實面的問題。取自pexels

說實話／退休住哪？3個美夢常幻滅

2023-03-05 02:19
肯塔基州列剋星敦的石牆小學，Donnie Piercey老師（右）2月6日與學生一起表演由 ChatGPT 編寫的三幕劇。該劇由 ChatGPT 逐行生成完整的腳本，學生們編輯、排練，然後進行表演。 （美聯社）

封面故事／飯碗篇／AI如何影響知識性工作 ChatGPT這麼說

2023-03-05 11:27
我們的地下室臥房佈置得溫馨舒適。（作者提供）

生活／來的都是客 愛彼迎超級宿主 甘苦談

2023-03-05 02:18
密州運輸廳曾推出以歌手泰勒絲歌詞為告示牌的內容，如「邊開車邊傳簡訊？說吧！我就是問題所在，那就是我」(Texting and driving? Say it： I'm the problem it's me)。（取自IG）

美國現象／幽默道路訊息 是提醒或分神？

2023-03-05 02:22
聊天機器人ChatGPT以生成高水準文章或對話而令人著迷，能像開發人員一樣編寫程式、能夠寫詩、寫歌與劇本，其開發商OpenAI早在2015年創立。（路透）

封面故事／投資者垂涎 ChatGPT獲利還在天邊

2023-03-05 15:56

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜