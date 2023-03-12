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醫藥／過敏鼻塞改用口呼吸 男童臉變形

黃惠群
孩童長期鼻塞未癒，改用「口」呼吸，可能會造成臉部變形。此為示意圖。（本報資料照片）
孩童長期鼻塞未癒，改用「口」呼吸，可能會造成臉部變形。此為示意圖。（本報資料照片）

一名男童兩眼無神、黑眼圈重、呼吸聲甚大，確診慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎，治療3至6個月後，目前已能正常用鼻子呼吸。醫師指出，孩童罹患過敏性鼻炎不只有咳嗽、流鼻水等症狀，鼻塞引起的過敏性鼻炎恐使孩童改用「口」呼吸，影響面部發育及孩童健康。

台灣振興醫院兒童醫學部主治醫師羅玉芳表示，罹患慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎的孩童，由於鼻子慢性塞住，孩童大多慢慢習慣、未覺呼吸辛苦或不適，改「由口呼吸」，除可能發生早發性高血壓、心血管疾病、呼吸中止症外。此外，也會影響孩童面部、鼻竇發育，恐使面部上顎面積、體積減小、牙齒咬合不正、高拱形硬顎、臉上蘋果肌的位置平坦等。

羅玉芳指出，有慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎的小孩，雙眼比較無神、黑眼圈、平坦的中臉、突出的門牙、乾燥脫皮的嘴唇、後縮的下巴及前傾的頭頸，還有明顯的呼吸聲；但很多父母輕忽，以為小孩只是比較文靜或憨厚，建議若有上述症狀應至醫療院所就醫。

慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎如何形成？羅玉芳表示，除遺傳過敏基因外，環境中的過敏原如塵蟎、黴菌或是PM2.5、二手煙等刺激物，恐使黏膜慢性發炎及黏膜下腺體肥大；不愛運動、體重過重及飲食不均衡會使鋅、維他命A、維他命D、鐵質等營養素不足，引起免疫失衡。

羅玉芳表示，治療慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎可使用藥物，有助於萎縮肥大腺體、控制環境過敏反應，再搭配環境及生活型態的調整，治療約2至3個月，孩童便能健康通暢，改回鼻腔呼吸，改善臉上發育。

過敏 高血壓 醫學

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