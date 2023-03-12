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封面故事／寵物異味怎清除？ 除臭劑幫大忙

周靜芝
寵物雖然可愛，但有時也會給主人增添一些麻煩、製造一點混亂。這些混亂，有時會留下揮之不去的氣味。(取自pexels)
寵物雖然可愛，但有時也會給主人增添一些麻煩、製造一點混亂。這些混亂，有時會留下揮之不去的氣味。(取自pexels)

寵物雖然可愛，但有時也會給主人增添一些麻煩、製造一點混亂。不幸的是，這些混亂，有時會留下揮之不去的氣味，這些氣味就算一時用手掩住鼻子，也難以擺脫。如果你也有這個煩惱，可以參考數以千計的毛小孩父母的經驗，可以用除臭劑快速完成這項工作，更好的是現在正在促銷，價格不到20美元。

Angry Orange的寵物氣味消除劑(Pet Odor Eliminator)是一款強力濃縮噴霧，可消除寵物異味來源。它的香味來自橘子皮，而橘子油則被證實有消除異味的功能。由於不含化學物質或香料，可以噴灑在柔軟或堅硬的表面，比傳統噴霧清潔劑更安全。在大面積使用前，先噴灑少量Angry Orange在測試物品的表面，看看寵物對此有何反應。

一位給予這款產品五顆星評價的消費者說，他試過市面上所有的清除寵物污漬、氣味的產品，甚至那些聲稱可以讓他的狗不再回到「犯罪現場」再度犯錯的產品，結果卻讓他一次又一次失望。他補充說，他甚至嘗試了地毯清潔劑和廚房裡的小蘇打和醋，但都沒有任何效果。

這位網友表示，在他尋找專業方法後，看到了Angry Orange的寵物氣味消除劑，試過後發現有用；噴完晾乾後，橘子味就沒有了、尿騷味也沒有了，他的狗在咖啡桌下留下的印記完全消失了。他說，現在他可以把孫子們抱過來，讓他們在地毯上爬來爬去，一點也不用擔心了。

另一位消費者留言說，他不會輕易使用「神奇」這個字眼，但他對這款除臭劑的原理感到佩服，真是太好用了。連最難清除的貓尿，都幾乎聞不到了…

家有毛小孩的注意了！現在Angry Orange寵物氣味消除劑降價至20美元以下，一瓶清潔濃縮液可稀釋成4瓶32盎司的清潔劑。只需將配方與水混合，就可以開始使用了。

Angry Orange的寵物氣味消除劑。(取自Amazon網站)
Angry Orange的寵物氣味消除劑。(取自Amazon網站)

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