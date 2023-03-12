封面故事／流浪動物救助中途站 讓牠們不必再流浪

瑪亞探訪泰國大象庇護中心。(俞嘉琳提供)

南加 華人俞嘉琳(Betty Yu)是動物救助人士，為了公益，常年從事家庭流浪動物救助中途站，很多失去主人的寵物經她精心護理，然後轉由其他家庭收養。她的女兒被母親長年救助動物奉獻社會所感動，立志學習獸醫。

俞嘉琳熱心公益，積極參與社區活動，曾參與創辦南加內陸華人協會，也是資深護士，從事護理工作30多年，也參與救助流浪動物運作流浪貓狗中途站多年。她說，很多無家可歸的寵物經她護理、結紮後，被愛心家庭收養。

她說，三年前疫情 發生後，領養及收養寵物貓、狗的家庭明顯增加，她的妹妹就新近領養一隻哈士奇狗。在動物庇護 所裡的貓、狗若沒有人領養，最終就是安樂死。疫情發生後，大家都被限制社交聚會，寵物卻可以給人帶來感情安慰，消除疫情帶來的緊張。

她表示，經過動物保護人士救助的很多動物，需要社區愛心人士提供家庭中途站，在這裡這些無家可歸或受到傷害的動物，需要護理、休息，然後經過一段休息調養後再轉家庭收養。收養家庭要經過愛心人士定期探視，收養寵物的主人到所在城市辦理收養寵物資格手續。

俞嘉琳說，女兒瑪亞(Maya)因經常幫助她照顧救助動物，高中畢業後立志進入戴維斯加大(UC Davis)獸醫專業，共需學習八年。女兒已經完成四年的pre-veterinarian專業，被該校獸醫學院接受，準備開始另四年的正式獸醫訓練。

獸醫專業學習內容很多，比學習救治人的醫生學科所學內容還要多，女兒感到壓力很大。目前女兒在獸醫重傷害急診中心做助理。她因從事護士多年，女兒又是專業是獸醫，正考慮未來與女兒合開一家救助動物慈善庇護機構，女兒為此還曾探訪過泰國一家救助大象的庇護中心，讓無家可歸的動物們在這裡安養到老。