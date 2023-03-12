生活／西岸搖擺舞 我的家教課

一對伴侶在街上開心地跳起「西岸搖擺舞」。（Getty Images）

美國的「西岸搖擺舞」(West Coast Swing)是社交舞的一種，它發展於加州 ，此舞起源於1930年代的林迪舞（Lindy Hop）和後來的吉利巴（Jitterbug）。林迪舞比較不受好萊塢 的青睞，因為舞者隨著快速的搖滾樂節拍繞圈子，鏡頭無法停留在舞者的臉上太久；反之，在西岸搖擺舞裡，舞者走直線來回，音樂的拍子為中等速度的流行曲，較適合好萊塢拍片。1988年，因其博大精深，加州立法通過西岸搖擺舞為加州州舞。

以前我們開始學跳西岸搖擺舞的時候，師父星期六早上上課，晚上我們回到同一教室參加舞會，可以順便複習白天課堂上教的招式。出席舞會的來賓不限於一起上課的同學，畢業的校友或社會人士也會來共襄盛舉。

有一天晚上，來賓中有位老中女士，是舞蹈班早兩年畢業的校友，她舞跳得很好。同樣是老中，我們聊起來倍感親切，就請她傳授幾招。這個請求，一般人覺得正常、合理，沒想到她馬上正色拒絕；我們這才想起舞蹈學校的校規。師父常諄諄地告誡：「在這個教室裡，我是唯一的合格教師，任何其他人不得教人跳舞。」

這個奇怪的規矩，是有深意的。我們的舞技都是從師父處學來的，有問題，自然應找他，問了別人，如果得到錯誤的指引，一旦養成壞習慣，好似金庸武俠小説裏寫的西毒歐陽鋒練假的「九陰真經」練到走火入魔，以後要糾正起來就難了。

和其他學科類似，學跳舞有大班上課(group lessons)，與私人家教(private lessons)兩種方式。前者每學期要付學費；後者則視個人需要而定，私人家教的費用按鐘點計，因爲人少，學費昂貴許多。

師父除了教大班上課，也提供私人家教的服務。有了這層認識，就容易瞭解教室裡「唯我獨尊」規矩的來源。

大班上課演練時，如果單一學生動作有誤，師父通常不公開指正，免得大家尷尬；如果是多人犯同樣錯誤，那就值得拿出來討論、指正。在私人家教班，如果學生演練的動作有誤，師父即可當場指正，學習就更為有效。

氣氛輕鬆 師父傳授新招

每一學期開學後， 師父想收些新的家教學生，會提供第一次免費的私人家教。我們參加大班上課已有幾年了，也該去看看私人家教是怎麽囘事。跟師父約好我和老婆一起去，我前半個鐘頭；老婆後半，家教班總共一小時。

私人家教上課氣氛沒有大班嚴肅，師父變得平易近人。他說他原來是主機電腦的程式員，幹了20幾年，開始改行教跳舞。這情形和我一位以前的老美同事類似，他是電腦博士，創業有成，提早退休 後教跳舞，完全是個人興趣。讀理工科改行跳舞也大有人在。

我的家教課是跟老婆跳，師父在旁細數我的脚步。師父說除了幾個脚步踩錯以外，誇我資質不錯，是可造之才。不過，師父覺得我的招式不夠，特別傳授一個新招給我，是大班上課沒教過的。

老婆的家教課是跟師父跳，主要是練社交舞裡的帶領與跟隨(lead and follow)之法。女士們跳舞，最怕想跳什麽就跳什麽；必須跟隨舞伴的帶領，隨時注意舞伴微小的帶領動作，要馬上做出反應。最後，師父也傳授另一個新招給老婆。

我想大部分去私人家教的人都會得到師父的讚賞。否則誰還敢再去？

去過師父私人家教課之後，因為我們學跳舞並非要參加比賽，覺得大班上課已足夠，就沒有再去。跟我們同車一起去上課的老美鄰居，特別喜歡私人家教，他們雖然沒打算參加比賽，但覺得師父在大班上課可能留一手，到了私人家教時才肯教。或覺得大班上課有些沒搞清楚，又不好意思當眾問師父，所以他們除了大班上課，還跟師父上了不少的私人家教課。

舞賽需求 學習勝出技巧

學舞的私人家教課好似以前在台灣讀高中時，有人覺得老師白天上課留一手，晚上到了補習班再傾囊相授。其實，上補習班的同學，大專聯考未必考得比較好；反之，沒上補習班的同學，大專聯考也未必考得比較差。所以學舞是否要私人家教，完全看個人需要而定。