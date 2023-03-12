封面故事／我家的娛樂明星狗 帶來歡笑的麻煩製造者

露西是我們家的頭號娛樂明星。(山裡提供)

露西是我們家養過的母狗寶寶的名字。

買了房子後，女兒兒子一直吵要養一隻狗，我不為所動，原因是我特別怕狗。

直到女兒將離家上大學前，懇求我說：「媽媽，你讓弟弟養隻狗吧，讓弟弟有個伴，讓他有個美好的童年回憶。」 被女兒感動，終於鬆口了，聲明我不管狗，一切由九歲的弟弟自己打理，以培養他的責任心。

那時對寵物狗種類兩眼一抹黑，想起以前回國去麗江旅遊時帶回真空包裝的犛牛肉，結果在機場 被海關人員截住，說我的背包裡有違禁品，我真不知道真空包裝的熟牛肉乾不能帶。問海關人員如何知道的，她指了牽著的一隻小狗，小狗一臉無辜的看著我，彷彿說：「抱歉了，這是我的工作。」太可愛了！這黑白棕三色的小狗給我留下了深刻的印象，就它了。

網上查到的可愛小狗為比格犬（beagle小型獵犬）。女兒上網訂購了僅一個月的小狗寶寶，幾天後，小狗寶寶隨身攜帶一小袋狗糧樣品，乘機幾乎橫穿了整個美國來到我們家，取名露西。

兒子放學後，把露西從柵欄中放出，開始時每當看見露西朝我奔來，我都會毛骨悚然，頭皮發麻縱身跳上沙發，生怕露西奔上來咬我一口，所幸這樣的事從未發生過。

兒子課外活動越來越忙，除了周末給狗狗洗澡、逗露西玩玩，照顧露西變成了我的任務，我從一個十分恐懼狗的人變成了寶寶露西的媽。

露西兩歲之前真是淘氣，咬斷了老公電腦五個滑鼠的線，咬壞了襪子、咬破了鞋。精力充沛的牠一到晚上叼著狗玩具到你跟前，要你跟牠玩拔河遊戲，要你給牠扔球…。露西從沒去過寵物學校，女兒和我是牠的教練老師，露西非常聰明，教她動作一學就會，坐下、握手、打滾、跳舞（轉圈圈）等，指令一下，馬上就做規定動作，後來沒等你給出下一個指令，就迫不及待自己做完整套動作來討要點心，逗得大家開懷大笑。

把戲多 頭號娛樂明星

晚上是全家逗耍露西的快樂時光，她是我們家的頭號娛樂明星。

那年雨水特多，下班之後常不能帶露西去遛遛，慘了，露西的過剩精力無處發洩，更加調皮搗蛋。靈機一動，何不把一直沉睡的跑步機利用起來，沒想到露西是天生的運動員 ，一邊跑著，一邊偷看我是否在旁陪伴，我一走開，她立馬跳下跑步機逃之夭夭，當然被我抓回跑步機繼續鍛鍊，直至完成規定時間，還給她錄影留念。哈哈，原來露西與我一樣，嫌在跑步機上跑步太無聊。

露西晚上有時在書房坐爸爸腿上一塊看電視，有時躺在客廳間巨大毛絨絨的圓形床上陪伴我，一次坐沙發看電視時偶然發現露西賊溜溜看著我的詭異眼神，好生奇怪，心想她不會在幹啥壞事吧，正準備起身檢查，誰知露西叼著一隻兒子的臭襪子箭一般飛奔逃走，躲到大餐桌底下靠牆的角落裡，原來做賊心虛啊，我只好鑽進桌下把她拽了出來，狗口奪襪。

露西的加入，給我們家增添了多少歡樂啊，同時也帶來了不少麻煩，最大的頭痛就是外出度假時，因為不捨得送露西去每次都會生病的寵物旅館 ，只得四處央求朋友幫忙，在朋友家劣跡斑斑，壞事幹盡。把一朋友的巧克力蛋糕偷吃了一半，把另一朋友家一碗剛切好的牛筋片吃了底朝天，牠自知犯錯躲在自己籠子一晚上沒敢出來…。

露西走了，我傷心悲痛，哭泣，難過了好久。

每每看到人家狗寶寶時，常常會使我想起聰明活潑可愛同時又是麻煩製造者的露西：劣跡斑斑的調皮搗蛋，窗戶跟前目送媽咪上班的不捨，迎接媽咪回家的歡呼雀躍，來回奔跑…一切的過往都是那麼美好！露西，我們愛你。