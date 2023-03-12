封面故事／伴你終老 為狗狗端上特調飲食

狗狗象牙。(楊育英提供)

我在美國住了44年只養過一隻狗。2002年9月獨子離家上大學，半年後我們不耐空巢的寂寞，買了一隻黃色拉不拉多小母狗，那時我家住的街名叫Ivory(象牙)，小狗有著淺黃色的毛正好跟象牙顏色相近，因此取名Ivory。

友善、盡責的看門狗

初帶牠回家時才六周大，藍色的眼晴，黑色的鼻頭，肉嘟嘟的小臉再配上圓滾滾的身體真是可愛極了。先生工作的小科技公司允許同仁帶寵物上班，小狗狗那時才八磅重，老公帶去上班，一把尿一把屎的將牠呵護拉拔長大。象牙在小時常與好友的德國 狼犬為伍，一般拉不拉多犬是超級友善狗，對來者搖尾不拒，沒想到我家的狗竟然學到德國狼犬的看家本領，牠一歲多時已長到100磅，對家中不請自來的陌生人會大聲吠叫，成了一隻盡責的看門狗。

2004年夏天我們搬到波特蘭近郊，我家的森林屋占地五畝，屋子周圍被150呎高的道格拉斯和西洋巨衫樹所包圍，空氣新鮮，毎天在戶外享受著森林浴。隔鄰之間沒有圍牆，我們上班時，狗兒可在戶外自由進出，牠卻很守規矩只在自家庭院待著，不會到别家去。

我們下班開車到車庫門前，牠馬上會跑來迎接我們。夏日吃過晚飯後，我們時常帶著大黃狗出外散步，因為那兒人煙稀少，不多久即與每家街坊鄰居都打過照面。

有一回我從台灣回美，第二天清晨開車去上班，可能精神稍有不濟，油門踩多了而不自知超速，結果不幸被警車攔下，等警察 見了我的面，他開口問我「妳是不是有條黃色的拉不拉多？」我馬上說「是」，他竟然未開罰單大手一揮就讓我開車離去了，這時我才想起，原來他是我散步時曾遇見多次的鄰居，他曾提及他是交警，太太是律師。沒想到我竟然沾了我家大黃狗的光，替我省下了好幾百元的超速罰單費。

與馬爭食胡蘿蔔。(楊育英提供)

會剝玉米吃 跟馬爭食

除了吃狗糧，牠也喜歡富士蘋果，但對香蕉絕口不碰。有次我給牠一根包著外皮的玉米，只見牠坐在草地上，用前腳按住玉米，然後用嘴撕開外皮再吃，沒想到牠還會剝皮吃玉米。有時出外散步我帶著切成細條的胡蘿蔔去餵鄰居養的馬群，象牙平時根本不吃，但當我餵馬吃時，牠卻隔著栅欄跟馬爭食胡蘿蔔，很是滑稽。

有次鄰居在路旁騎著馬，馬拉了一坨大便，我的狗竟然去吃新鮮馬糞，我看了又氣又急，果真應了那句狗改不了吃屎？等回到家，用水龍頭將牠嘴沖了半天才原諒牠。

夏季下班後，我常在戶外流連拾弄花草，有回看到一條小草蛇，不禁大驚小怪的叫起來，牠正好在旁，當下來個狗打滾，試圖將小蛇給壓扁，等牠弄個兩三分鐘，認為任務完畢就站起，還未等我吩咐下一步，牠就頭也不回的走了，這狗竟然棄我不顧。我猜牠對小蛇也無可奈何，隨便壓了一下算是對我交差，然後技窮逃之夭夭溜之大吉！

牠七歲時忽然不再活潑好動，我以為是牠老了，結果養狗多年的二姊一看就說狗狗生病了，約了醫生帶牠去看病，醫生說要驗血，我們才知道拉不拉多犬易患甲狀線低下和風濕，這時獸醫翻開牠的肚皮，我才發現他整個肚皮從粉紅變成灰黑色，獸醫說等狗吃了藥一段時間，肚子顏色會變回原色，但會留下些黑點。不久治療好後，牠的肚皮上留下許多小黑點，從此牠毎天得吃甲狀腺素。

飲食特調 照顧年老的牠

歲月匆匆，13年後狗狗變老了，因牠有風濕行走吃力，體重也减輕了20磅；我們退休後搬來南加州 ，老狗可避免俄勒岡州的寒冬，不然牠可能12歲就歸天了。牠13歲半時，竟然大便失禁，牠躺下的毯子得加鋪上舊報紙好收拾牠的排洩物。竉物也是家中的一分子，那時我心想只要牠還愛吃看起來開心，我們也不嫌棄，心想就養牠到終老吧！

那時牠毎天的飲食是我特地為牠製作，我用電鍋將雞大腿肉，米和綠花菜煮成一大鍋，每天兩頓，另加一小杯高齡狗食，老公常戲稱我家狗吃得比他還要營養。最後象牙活了13年8個月，在大型犬算是高齡了！