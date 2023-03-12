封面故事／陪著汪星人老去 我答應你「會放下」

看著你，我會笑。(陳思穎提供)

汪星人心聲：

我來自汪星球，那天是你選擇了我，從那天起我是你的導師，但你稱呼自己是媽媽。

我的導師任務是和你一起經歷和通過種種關卡…。

在我小時候，我給你的第一課是「耐性」；耐性…字面上看著簡單，但已經包含著：不厭煩，堅持，付出時間。

我離開了狗媽媽身邊，重新適應人類媽媽。我還小，有很多事還不懂，尿尿會尿錯地方，有時候還會不小心尿在你的頭上，但是你會耐心跟我說要怎樣做，當我學懂這些，你的第一課已經合格了。

第二課是「照顧」，算是最長的一課！

你給予我舒適的環境，合適的食物，水，還有玩具…。

你會和我一起睡，有你在身邊就是這世界上最舒適的床。我無聊的時候，會刻意在你面前翻出肚皮扭來扭去，引你注意，你就會和我玩心愛的玩具，但是你知道嗎？我之所以愛我的玩具，是因為你會跟我一起玩。

你會帶我去看看山，看看海，嗅嗅大自然氣息，我最愛是踏著草地，讓小草輕輕劃過肚子的感覺（對，我很細小，小草也能觸碰我的肚子）在我生病沒有胃口的時候，你會哄我吃最愛的雞肉，當然我自己也很爭氣，身體也很健康，我現在只有五歲，還算很年輕。

我最喜歡就是在家中靜靜的看著你，看到睡著，到我睡醒，我的眼睛又會繼續追蹤你。在這五年中， 不知不覺我的眼中只有你…，這一課，你又合格了。我有個獎品要給你，我知道你很愛我，但我給你的愛， 不會少於你，甚至比你愛我還要多，這個獎品就是「愛」。

第三課，也就是最後一課，課堂名字有點長，是「 學懂珍惜， 需要時就要放手」。

我強調， 我現在只有五歲， 還有很長的時間才可以去教你這一課，但是我相信到那時你一定會做得很好， 畢竟我已觀察了你五年了！你很珍惜和我的生活點滴，也會帶我去參加一些小型比賽去創造大家的回憶，雖然你從來也沒有教我去做一些特別的指令，例如：手手，sit，stay…，我知道有些狗狗是會懂的。

如果某天我到了要教你放手的這一天，請你不要太難過，我只是任務完成，回到我的汪星球，我會在星球上看著你。最後，我當然也會給你準備好獎品，就是多年以來留給你的「回憶」。

我知道汪星球有條小路會連接彩虹橋，我會一直在那邊等你…。

看著你，我會笑。(陳思穎提供)

媽媽的心聲：

第一眼看見你，你真的很細小，剛回到家中只有三個月， 從那天開始我就是你的人類媽媽。在你小時候，在床上玩得忘形，你會尿在我的頭上，但我一點也不介意，你還小，可以慢慢教。你很乖，很快就懂得尿在正確的地方，在日常照顧方面也很容易，不會吵，喜歡靜靜的看著我工作，看到我也有點不好意思，我會放下工作，摸摸你，陪你玩，我最受不了你露出肚皮可愛的樣子。我的廚藝不怎麼樣，但你每次也會吃得津津有味，乾乾淨淨，不會抱怨，我煮什麼你也照單全收。

你很喜歡參與我的所有活動，所以在有空的時候，我會帶你去一些沒有去過的地方，我知道你最喜歡草地，看見你在草地上滾，我會笑，我覺得你很可愛。

我很感謝你，你的身體很健康，你現在五歲，只是偶然有幾次拉肚子…。

我喜歡和你參加一些小型比賽，我沒有要求你去做什麼指令，不是不想教你， 我知道，如果教你，你也一定會懂， 我只是覺得你一直很乖，沒必要強迫你去做一些動作，只要你自在開心就好。

這幾年，看著你有些年老的朋友已經去了彩虹橋，我想也不敢去想這天的來到！我在這承諾你，我會一直在你身邊，現在的你會無時無刻緊緊貼在我身體，到你年老，可能會行動不便的時候，換我自己走到你身邊讓你可以貼著我，眼睛也可以看著我，我會代替你的腳，抱著你繼續去一些沒有去過的地方。