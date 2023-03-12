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你我不同調／很不會裁員 科技業遣散信冷冰冰

編譯柯立偉
一名Meta員工拿著傘走向公司，高科技公司裁員，影響數千名員工。(路透)
一名Meta員工拿著傘走向公司，高科技公司裁員，影響數千名員工。(路透)

谷歌(Google)或Meta等大型科技公司，或許是很多理工科系出身的社會新鮮人所夢寐以求的公司，但在去年年底的科技業裁員潮中，卻能夠看出這些科技大廠似乎真的「很不會裁人」；商業新聞網站「Businessland」報導，不少在這波裁員潮下滅頂的前科技新貴，都在抱怨公司「非常狠心」。

一位化名為「Bowling」、曾在谷歌服務的受訪者表示，突然被裁員是一回事，但看到通知遣散他的電子郵件怎麼寫又是另一回事；他說：「整份遣散通知當中，沒有什麼『誠摯地』、『很遺憾』、『對不起』之類的客套用語，全部都是冷冰冰的法律措辭，這是一封由律師撰寫、公司副總裁署名的『法律文件』，關於這份通知的一切都太冷冰冰了，這與大家想像的裁員方式有很大的不同。」

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)勞資關係學教授蘇珊．舒爾曼(Susan Schurman)指出，許多科技大廠在「如何形塑自己的形象」和「實際怎麼行為」之間有著巨大的鴻溝。

她說：「科技大廠的這種裁員方式，對我來說像是『意料之外，情理之中』，像我自己就是在所謂『20世紀組織』的大環境下長大，這種環境下工人都被資方視為『消耗性商品』；我們都以為科技公司把我們當『人』在對待，但這只有在日子好過的時候才是這樣，一旦面臨什麼巨大考驗時，『老闆／員工』的階級分別就會又重新出現。」

英國曼徹斯特商學院(University of Manchester Business School)組織心理學教授庫柏(Cary Cooper)進一步指出，新冠疫情加劇了科技社會中本已出現的「人際疏離」的現象；他說：「面對面的實體聯繫減少了，許多交流都是透過網路完成，老闆跟員工之間真的很難建立起什麼緊密的連結。」

就算是在這波裁員潮中倖存下來的人，看到公司這種裁員方法，心裡也很難不出現「究竟是明天先到還是遣散信先到」的疑問，大家心裡其實都知道「自己現在的飯碗，其實並不牢靠。」

不過，面對突如其來的裁員，也不是所有員工都這麼悲觀，特別是從事人力資源業務的員工，或許都能夠用比較豁達的心態來面對裁員；去年11月被Meta解雇的人資主管赫南德茲(Alejandra Hernandez)就說：「老實說，好幾年前我對『工作』的心態就有所改變；我是認為所謂的『雇傭』就是一單生意，你聘請我來完成某一項特定任務，那當然也可能隨時終止這單生意，這樣想會比較好過一點；而且我對於用電子郵件寄送遣散通知的裁員方法並不感冒，說真的，我還比較願意收到E-mail，而不是還要在Zoom電話中配合要解雇我的主管演最後一齣『加油喔！』的戲。」

裁員 谷歌 新澤西州

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